Σεξουαλική παρενόχληση on stage: Θαυμάστρια της Halsey προσπάθησε να της βγάλει τη ζαρτιέρα - Bίντεο

Σεξουαλική παρενόχληση on stage βίωσε η τραγουδίστρια Halsey κατά την διάρκεια συναυλίας της στις ΗΠΑ. Την στιγμή που εκείνη τραγουδούσε κοντά στους θαυμαστές της, μία γυναίκα την ακούμπησε άσεμνα στον μηρό, προσπαθώντας να βγάλει τις ζαρτιέρες που φορούσε. Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας τεράστιο κύμα οργής.

Στο κλιπ που αναρτήθηκε στο Twitter, η Halsey εμφανίζεται να τραγουδάει, όταν το χέρι μιας νεαρής θαυμάστριας αρχίζει να αγγίζει το πόδι της όλο και πιο ψηλά. Η θαυμάστρια φαίνεται να κρατιέται από τις ζαρτιέρες της καλλιτέχνιδας και να προσπαθεί εμφανώς να αγγίξει τους γλουτούς της.

Τη στιγμή ακριβώς που το χέρι της θαυμάστριας ανεβαίνει σε απρεπή σημείο, ο φρουρός ασφαλείας της τραγουδίστριας επεμβαίνει άμεσα και το απομακρύνει. Το περιστατικό που γρήγορα έγινε viral προκάλεσε άμεσα σφοδρές αντιδράσεις από τους θαυμαστές της Halsey, οι οποίοι καταδίκασαν την πράξη ως «ξεκάθαρη παρενόχληση».

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τόνισαν με έμφαση ότι οι καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως του δημόσιου ρόλου τους, πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ότι η φυσική επαφή, πόσο μάλλον η άσεμνη, χωρίς συγκατάθεση είναι απαράδεκτη.

Κάποιοι, μάλιστα, μέσα από φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο από την ημέρα της συναυλίας, ταυτοποίησαν το κορίτσι και δημοσίευσαν τον λογαριασμό της, επικρίνοντας εντονότατα τη συμπεριφορά της.

Δείτε βίντεο:

I can’t even believe i have to say this. Respect Halsey and DO NOT touch her or anyone like this without their consent. You people are unbelievable.#BackToBadlandshttps://t.co/eIJKB1pzU2 — halsey archive (@haIseylq) November 6, 2025