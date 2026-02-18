Χάρης Χριστόπουλος: «Έχω αφοσιωθεί στα παιδιά πια και θέλω σαν τρελός άλλο ένα παιδί και παραπάνω»

Ο Χάρης Χριστόπουλος είναι ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης και το δείχνει με κάθε τρόπο. με τρεις γιους και μια σύζυγο που υπεραγαπά, ο γνωστός φωτογράφος νιώθει πληρότητα.

«Με την Ανίτα είμαστε σχεδόν 20 χρόνια μαζί. Είχαμε μία μικρή παύση 2-3 χρόνια. Δεν είχε κάνει χιλιόμετρα, δεν είχε ζήσει. Ήθελε να κάνει την επανάστασή της κι αυτή σαν κορίτσι. Ήθελε κι άλλα πράγματα, όχι ερωτικά, στη ζωή της. Εγώ αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή ότι θέλω να κάνω οικογένεια μαζί της» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Νωρίς - νωρίς».

Και συνέχισε μιλώντας για την οικογένεια που δημιούργησαν. «Έχουμε τρία αγόρια. Ο μεγάλος, ο Χρήστος, είναι 5,5 χρόνων τώρα. Ο Νικόλας είναι στα 3 και ο Παύλος είναι 1,5. Οι πρίγκιπές μου. Έλεγα ότι αν ποτέ κάνω παιδιά, ήθελα να είναι κορίτσια. Λατρεύω τις γυναίκες, 35 χρόνια ήμουν μέσα στη μόδα. Από μικρός έκανα παρέα μόνο με κορίτσια σχεδόν. Μου άρεσε να τα μυρίζω. Η μυρωδιά τους, η αύρα, το δέρμα τους... Και έλεγα ότι θα κάνω κορίτσια.

Μόλις μου ήρθε το πρώτο αγοράκι, εξεπλάγην και στενοχωρήθηκα στην αρχή γιατί στον υπέρηχο μας είχαν πει ότι είναι κορίτσι και όσο προχωρούσε η εγκυμοσύνη μας είπαν ότι μάλλον δεν είναι κορίτσι και είπα «θα το πιω κι αυτό το ποτήρι». Πρώτη φορά στη ζωή μου όμως νιώθω ερωτευμένος σφόδρα με άντρες. Λιώνω. Από την ώρα που βγήκαν τα έχω αναλάβει σχεδόν όλα, γιατί έχω την ευλογία να έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο.

Δουλεύω επιλεκτικά, φωτογραφίζω επιλεκτικά. Είχα πει ότι στα 50 θα σταματήσω να δουλεύω. Αυτή τη ζωή θέλω. Ευτυχία δεν είναι να έχεις ό,τι θέλεις, ευτυχία είναι να θέλεις ό,τι έχεις. Με έχει στιγματίσει αυτό το μότο. Εγώ θέλω ό,τι έχω, τίποτα παραπάνω. Έχω αφοσιωθεί στα παιδιά πια. Θέλω σαν τρελός άλλο ένα παιδί και παραπάνω. Το θέμα είναι η γυναίκα. Αν μπορούσα να τα κάνω μόνος μου θα είχα 20».