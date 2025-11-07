Χάρης Δούκας: Πώρωση από τη Νέα Υόρκη και «Πάλης ξεκίνα νέοι αγώνες»

Προφανώς είναι η πώρωση από τη νίκη του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη που έχει καταλάβει όλη την κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Όπως συνήθως συμβαίνει όταν κερδίζουν οι άλλοι ομοτράπεζοι επειδή εμείς δε μπορούμε.

Ο Χάρης Δούκας πήγε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και έκανε μια «αγωνιστικού» τύπου ομιλία με την οποία προέτρεψε όλους τους δημάρχους να βγουν στους δρόμους κατά της κυβέρνησης.

Και τέλος οι συζητήσεις με τους υπουργούς και τα καλά λόγια για την κυβέρνηση, όλα κι όλα.

Κλείσιμο δήμων, συγκέντρωση έξω από τη βουλή την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού και άλλες τέτοιες ιδέες που και ο Πελετίδης μπορεί να ζήλευε.

«Νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε και να μην φοβηθούμε και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Να κλείσουμε τους δήμους, να βγούμε έξω, να βγούμε στους δρόμους» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Από εμένα είναι ναι. Και μια καλή ευκαιρία για τον Χάρη Δούκα να μετρήσει δυνάμεις πείθοντας προς αυτή την κατεύθυνση τους περίπου 20 δημάρχους που έχουν εκλεγεί σε όλη τη χώρα κάτω από τη «σημαία του ΠΑΣΟΚ».