Χάρης Βαρθακούρης: «Το τραγούδι είναι Άγιον Όρος σε σχέση με την τηλεόραση»

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως δεν του έχει λείψει η TV και έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις που του έγιναν να επιστρέψει.

Υπήρξε μια περίοδος που ο Χάρης Βαρθακούρης και η γυναίκα του Αντελίνα παρουσίαζαν εκπομπές στην ιδιωτική τηλεόραση και ξεχωριστά concept και κοινά. Μιλώντας στο «Buongiorno» ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως από τότε που εκείνος και η γυναίκα του πήραν απόσταση από το μέσο, τα πράγματα στο σπίτι τους, αλλά και στη ζωή τους πάνε από το καλό στο καλύτερο.

«Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι πολύ ευτυχισμένος με τη μουσική. Έχουν έρθει προτάσεις ανά καιρούς, αλλά δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω ότι μετάνιωσα τη συνύπαρξη με τη σύζυγό μου στην τηλεόραση, αλλά το αντικείμενο της εκπομπής δεν με αφορούσε. Είναι εκπομπές, που δεν βλέπω ούτως ή άλλως».

«Γκρίνια στο σπίτι»

Ο Βαρθακούρης μίλησε για την τοξικότητα που λένε πως έχει η τηλεόραση και αποκάλυψε πως δεν την ένιωσε ποτέ να τον αγγίζει, την είδε όμως να τον περιτριγυρίζει. «Ήταν μια περίοδος, που η τηλεόραση έφερε στο σπίτι μας γκρίνια και δεν τη θέλω αυτή την γκρίνια. Όσο απέχουμε από την τηλεόραση, είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

Δεν ξέρω τι τοξικότητα έχει η τηλεόραση σήμερα, ξέρω τι τοξικότητα είχε τότε, δεν την ένιωσα στο πετσί μου, την είδα όμως να περιφέρεται. Θεωρώ ότι το τραγούδι είναι Άγιον Όρος σε σχέση με την τηλεόραση».

