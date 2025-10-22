Δημήτρης Κοντολάζος: Ο Ζαμπέτας μου είπε κάποια στιγμή ''Κοντολάζο, είσαι ο πιο έξυπνος κλέφτης''

Ο Δημήτρης Κοντολάζος έδωσε συνέντευξη στο «The 2Night Show» και μίλησε για το επάγγελμά του και την ευσυνειδησία του να προστατεύσει το χάρισμα που του δόθηκε... την φωνή του.

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε τα λόγια του αξέχαστου Γιώργου Ζαμπέτα. «Ο Ζαμπέτας μου είπε κάποια στιγμή “Κοντολάζο, είσαι ο πιο έξυπνος κλέφτης”, γιατί κλέβω στοιχεία και από τους τραγουδιστές και από την ορχήστρα. Παίρνω φράσεις, παιξίματα, λαρυγγισμούς. Έχω ακούσει όλα τα είδη της μουσικής, από ελληνική δημοτική, νησιώτικη, λαϊκή.

Έχω ακούσει τούρκικα, αράβικα αλλά τελική η δικιά μας η μουσική η ελληνική, Ζαμπέτας ή Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Τσιτσάνης και αργότερα ο Νικολόπουλος, ο Χρυσοβέργης, ο Τάκης Μουσαφίρης, έχουν γράψει καταπληκτικά τραγούδια»

«Προσέχω πολύ τη φωνή μου, κοιμάμαι και τρώω όσο πρέπει, γυμνάζομαι. Δεν πίνω και δεν ξενυχτάω άσκοπα. Δεν έχω βάλει κιλά, δεν αλλάζω νούμερα στα παντελόνια και στα σακάκια. Σεβάστηκα το χάρισμα που μου δόθηκε, αγαπάω να τραγουδάω»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην καταγωγή του που είναι η Πυλαία της Θεσσαλονίκης αλλά και στο επίθετό του και όπως είπε δεν σκέφτηκε ποτέ να το αλλάξει. Σχετικά με την προέλευση του επιθέτου, αποκάλυψε: «Ρώτησα τον πατέρα μου και μου είπε ότι πήγαν σαν θεριστές στην Πυλαία, άρα πρόσφυγες. Κάποιος προπάππους πρέπει να κουβαλούσε κάποιο κοντό μαχαίρι, γιατί το επώνυμό μου είναι κοντό - λάζο, δηλαδή το κοντομάχαιρο».