Χατζηβασιλείου: «Και ο Σαμαράς είχε πάει στην Τουρκία, υπήρχε και τότε το casus belli»

Με αιχμές για τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο Τάσος Χατζηβασιλείου - γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ -στη δριμύτατη επίθεση του πρώην πρωθυπουργού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

«Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, πολύ σωστά μετέβη στην Τουρκία και έκανε Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, παίρνοντας μαζί του 10 υπουργούς και υπογράφοντας μια σειρά από διμερείς συμφωνίες. Τότε και το casus belli ήταν σε ισχύ και τα τουρκικά μαχητικά παραβίαζαν την κυριαρχία μας καθημερινά» είπε ο κ. Χατζηβασιλείου στον ΣΚΑΪ και υπεραμύνθηκε της στρατηγικής της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά ξεκαθαρίζοντας πως οι θέσεις της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες και το μόνο πλαίσιο επίλυσης της διαφοράς μας με την Άγκυρα είναι το Διεθνές Δίκαιο.