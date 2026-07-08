Μια συμβολική κίνηση έκανε ο Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια αγώνα του Μουντιάλ, επιλέγοντας να εμφανιστεί στις εξέδρες κρατώντας μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία.

Η εικόνα του Ισπανού, βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο ίδιος την αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή του προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η φωτογραφία που έγινε viral

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Χαβιέ Μπαρδέμ διακρίνεται όρθιος στις εξέδρες του γηπέδου, φορώντας καπέλο και κρατώντας μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ισπανίας – Αυστρίας.

Η ανάρτηση αναπαράχθηκε από πολλούς χρήστες, ενώ ο ίδιος ο ηθοποιός την έκανε repost, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα στη συμβολική του κίνηση.

🚨 BREAKING:



​Spanish actor Javier Bardem raised the Palestinian flag during the Spain vs. Austria match at the World Cup.



​He never misses an opportunity to speak out for Palestine. pic.twitter.com/btlkceQ46e — GBC (@GBC_Press) July 7, 2026

Μια στάση που κρατά εδώ και χρόνια

Η δημόσια τοποθέτηση του Χαβιέ Μπαρδέμ δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει εκφράσει επανειλημμένα τις απόψεις του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και έχει δηλώσει δημόσια την αλληλεγγύη του προς τους Παλαιστίνιους.

Σε προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του είχε χρησιμοποιήσει διεθνείς διοργανώσεις και τελετές απονομής βραβείων για να περάσει το μήνυμά του, ενώ είχε εμφανιστεί και με παλαιστινιακή κεφίγια στο κόκκινο χαλί των Emmy.

Επίσης, σε τελετή απονομής των Όσκαρ, είχε απευθύνει δημόσια έκκληση υπέρ του τερματισμού του πολέμου και της ελευθερίας για την Παλαιστίνη.

Η νέα του εμφάνιση στις εξέδρες του Μουντιάλ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμβολικών κινήσεων με τις οποίες ο Ισπανός ηθοποιός επιλέγει να εκφράζει δημόσια τις πολιτικές και ανθρωπιστικές του θέσεις.