Χειλάκης: «Και μόνο που δήλωνες φίλος αυτών που είχαν παραβατικές συμπεριφορές σου έκαναν cancel»

«Όλοι έχουμε βιώσει την απόρριψη. Ειδικά τον καιρό του #metoo αν ήξερες κάποιον από τους ανθρώπους που κατηγορούνταν γινόσουν κι εσύ cancel. Δηλαδή και μόνο που δήλωνες ότι έχεις υπάρξει φίλος τους, το οποίο ήταν φοβερό», εκμυστηρεύθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης στη «Super Κατερίνα» και πρόσθεσε: «Εγώ είπα κάποια στιγμή μην κάνουμε πως δεν έχουν υπάρξει φίλοι μας οι άνθρωποι οι οποίοι τότε κατηγορούνταν πριν αποδειχτεί ή όχι αν έχουν κάνει τις πράξεις αυτές.

Και βγήκαν και είπαν ο Χειλάκης ήξερε για την παραβατική συμπεριφορά του οποιουδήποτε, cancel, cancel, cancel. Εγώ είμαι χοντρόπετσος, αντέχω. Φοβήθηκα για τους συναδέλφους μας, για την παράσταση που παίζαμε, μην μας ακυρώσουν.

Οι άνθρωποι που επέδειξαν παραβατική συμπεριφορά, είτε σεξουαλική, είτε εξουσίας απέναντι στους άλλους έχουν υπάρξει φίλοι μας. Τώρα από κει και πέρα αν εμείς θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν στη ζωή μας, επιτρέψτε μας να είναι μια απόφαση δική μας. Βεβαίως όταν αποδειχτεί ότι κάποιος έχει κάνει κάτι, λες εγώ πρέπει να διαφοροποιηθώ από αυτή σου την πράξη. Αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτή τη δήλωση, σε έχουν ήδη απορρίψει».

Ο θαυμασμός στον γάμο

Ο Χειλάκης αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια σχέση που έχει με την Αθηνά Μαξίμου και αποκάλυψε πώς καταφέρνουν να διατηρούν τον έρωτά τους ζωντανό. «Με την Αθηνά έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί, νομίζω πως ξεκινήσαμε τη σχέση μας από μια παράσταση που παίζαμε μαζί. Έχει ένα τοπόσημο το πρώτο μας φιλί γιατί το δώσαμε στον Δρομέα απέναντι από το Χίλτον.

Είμαστε μαζί 21 χρόνια και συνέχεια λέμε ότι θα ήταν καλύτερα να αποφύγουμε να δουλέψουμε μαζί. Είμαστε δύο άνθρωποι που είναι πολύ έντονοι, έχουμε προσωπικότητα αυθύπαρκτη και μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας και να συγκρουστούμε. Μερικές φορές οι συνάδελφοι λένε πώς συγκρούεστε έτσι την ώρα της πρόβας; Αλλά αυτή είναι η αλήθεια μας. Και μετά θα γυρίσουμε σπίτι.

Ο θαυμασμός είναι η μόνη λέξη που κρατάει τον έρωτα σε έναν γάμο, τίποτα άλλο. Αν σε θαυμάζει ο άνθρωπός σου, είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορείς να έχεις στη ζωή σου. Η στιγμή που χάνει ο σύντροφός το θαυμασμό του για σένα, είναι μια στιγμή που πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκια. Κι εμείς προσπαθούμε διαρκώς με την Αθηνά να προκαλέσουμε το θαυμασμό ο ένας τον άλλον. Όχι επίτηδες, απλά να κάνουμε πράγματα που είναι ο άλλος υπερήφανος για εμάς».