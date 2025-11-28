Χειμερινό Ράλλυ ΦΙΛ.Π.Α: Λίγο πριν την εκκίνηση

Οι φημισμένες, πανέμορφες ειδικές διαδρομές που περιλαμβάνονται στην φετινή εκδήλωση (που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Νοεμβρίου και είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Μάριου Ηλιού αγαπητού μέλους της ΦΙΛΠΑ που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή) αποτέλεσαν για μία ακόμα φορά ισχυρότατο πόλο έλξης για τους φίλους του κλασικού αυτοκινήτου. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει ο αριθμός των συμμετοχών που έφθασε συνολικά τα 85 (ογδόντα πέντε) πληρώματα, μεταξύ των οποίων και 6 (έξι) ξένα πληρώματα, που θα λάβουν μέρος στις κατηγορίες Classic Regularity και Touring.

Ως είθισται, το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες σε πλήθος και χιλιόμετρα Ειδικές Διαδρομές Ακριβείας για τους συμμετέχοντες της Classic Regularity οι οποίοι θα ριχθούν στην μάχη του ανταγωνισμού με στόχο την επίτευξη του ιδανικού χρόνου, φυσικά υπό την αυστηρή επιτήρηση της δορυφορικής χρονομέτρησης. Στον αντίποδα τα πληρώματα της κατηγορίας Touring θα αφεθούν απερίσπαστα στην απόλαυση της οδήγησης εντός των υπέροχων διαδρομών της περιοχής σε ρυθμούς χαλαρής βόλτας.

Η δράση του φετινού Χειμερινού Ράλλυ ΦΙΛΠΑ ξεκινά στις 11.00’ το πρωί του Σάββατου 29 Νοεμβρίου από το Ναύπλιο όπου θα λάβει χώρα η εκκίνηση της εκδήλωσης. Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει τις Ειδικές διαδρομές Ελαιοχώρι, Καστρί και Αρδάμης, με την τελευταία να αποτελεί το τέλος της πρώτης μέρας της εκδήλωσης για την κατηγορία Touring και την δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης προς την Βυτίνα. Αντίθετα για τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Classic Regularity θα πραγματοποιηθεί ωριαία ανασυγκρότηση για να περάσουν εν συνεχεία στο δεύτερο σκέλος που περιλαμβάνει τις διαδρομές Βλαχοκερασιά, Καλτεζές, Κάτω Ασέα, Τρίπολη, Αλωνίσταινα και τερματίζει το απόγευμα του Σαββάτου στην Βυτίνα. Το βράδυ του Σαββάτου ωστόσο θα υπάρξει και δεύτερη «ανασυγκρότηση» αυτή τη φορά για όλους τους συμμετέχοντες ανεξαιρέτως, καθώς στο ξενοδοχείο Grand Vytina θα πραγματοποιηθεί DJ πάρτι που αναμένεται να προσθέσει ένα επιπλέον τόνο ευεξίας και χαράς σε όλα τα πληρώματα.

Φωτογραφία αρχείου: Action Studio

Το πρωί της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου, δεύτερης και τελευταίας μέρας της εκδήλωσης, στις 10.00’ θα δοθεί εκκίνηση από το κέντρο της Βυτίνας στα πληρώματα και των δύο κατηγοριών. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τις Ειδικές Διαδρομές, Καρκαλού, Λυκουρέσης, Παλούμπα, Λιοδώρα, Σταυροδρόμι, Λαγκάδια, Βαλτεσινίκο και ολοκληρώνεται και πάλι στην Βυτίνα όπου και πέσει η σημαία του τερματισμού του φετινού Χειμερινού Ράλλυ ΦΙΛΠΑ. Η απονομή των επάθλων των νικητών όλων των κατηγοριών θα λάβει χώρα στο εντευκτήριο της ΦΙΛΠΑ, Κυβέλης 6 Γέρακας 15344, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19.00’.

Η ΦΙΛ.Π.Α ευχαριστεί θερμά τις εταιρείες χορηγούς-υποστηρικτές του Χειμερινού Ράλλυ, Μπισκότα Παπαδοπούλου, Interamerican και Voyager και εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες.