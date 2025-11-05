Cher: Εκείνη 79 και ο σύντροφός της 39 «Περνάμε υπέροχα... μισώ το γήρας»

Η Σερ παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Γκέιλ Κινγκ και στην εκπομπή «CBS Mornings», μιλώντας για την θρυλική της καριέρα, την πολυσυζητημένη σχέση της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς, ενώ εξέφρασε και τα αισθήματά της για το πέρασμα του χρόνου.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η παρουσιάστρια ρώτησε την σταρ πώς νιώθει καθώς μεγαλώνει. «Περιμένω να νιώσω ότι μεγάλωσα και δεν έχω κανένα πρόβλημα με το γήρας. Εσύ έχεις;» ρώτησε χαρακτηριστικά η Κινγκ με την απάντηση της 79χρονης τραγουδίστριας του «Believe» να είναι αστραπιαία και κατηγορηματική: «Ναι, το μισώ! Είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερη από εσένα».

Στη συνέχεια, η Κινγκ επισήμανε ότι είναι «σοφότερες» και «πιο έμπειρες». «Ω, είμαι ηλίθια. Δεν είμαι πιο σοφή», αντέδρασε η Σερ με τον χαρακτηριστικό της αυτοσαρκασμό.

Η κορυφαία τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς, εξηγώντας γιατί η διαφορά ηλικίας των 40 ετών δεν αποτελεί εμπόδιο. «Μου λέει πάντα "ξέρεις, μεγαλώνεις, αλλά το πνεύμα σου παραμένει νέο"», ανέφερε η Σερ για τον σύντροφό της και αποκάλυψε ότι το μυστικό της σχέσης τους είναι ότι «γελάνε συνέχεια». «Τον αγαπώ πραγματικά. Τον θεωρώ όμορφο, εξαιρετικά ταλαντούχο και έναν από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει», πρόσθεσε.

Στα σχόλια που δέχεται για την σχέση της, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Ό,τι να 'ναι. Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει ανάμεσά μας, περνάμε υπέροχα».

Η συνέντευξη έκλεισε με μία ιδαίτερη αναφορά σε μια δήλωση της Σερ στο CBS το 1991. «Ήσουν 45 και είπες: "Θέλω στα 75 μου να κάνω τα ίδια πράγματα που κάνω σήμερα και δεν νομίζω ότι θα μπορώ να τα κάνω αν δεν προσέχω το σώμα μου"», της θύμισε η διάσημη παρουσιάστρια, προσθέτοντας: «Έχεις κατά κάποιον τρόπο εκπληρώσει αυτό που ήθελες να κάνεις στα 45 σου». Η απάντηση της Σερ ήταν ο ιδανικός επίλογος που επιβεβαιώνει το πάθος της για τη μουσική: «Αγαπώ αυτό που κάνω. Δεν ξέρω πώς να κάνω κάτι άλλο».