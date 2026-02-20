Χιλή: Εικόνες- σοκ από την έκρηξη φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο αέριο

Συγκλονιστικά πλάνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την ανατροπή και την έκρηξη του φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο αέριο στο Σαντιάγο της Χιλής.

Όπως αναφέρει το Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/2, 08:22 τοπική ώρα) στη συμβολή των οδών Los Atacameños και Avenida Fresia, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Autopista General Velásquez και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερα άτομα και να τραυματιστούν άλλα 17.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος συγκαταλέγεται στα θύματα, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο αναποδογύρισε και στη συνέχεια ακολούθησε η έκρηξη.

🚨 Explosión de camión de Gasco en Ruta 5 Norte deja 4 muertos y 17 heridos en Chile.





Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, μετά την ανατροπή του φορτηγού ένας πυκνός λευκός καπνός καλύπτει τον αυτοκινητόδρομο και τα γύρω οχήματα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποτυπώνεται η έκρηξη με μία τεράστια πύρινη σφαίρα να εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 150 έως 200 μέτρων και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 50 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

More footage has emerged of the liquified gas explosion after a gas truck overturned in Renca, Santiago in Chile yesterday.



At least 4 people died and around 17 were injured.





Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της μητροπολιτικής περιοχής του Σαντιάγο, Claudio Orrego, πέντε άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αποθήκη οχημάτων εταιρείας δημοπρασιών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς και σε κοντινές εγκαταστάσεις.

Έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Reuters