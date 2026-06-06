Χρηματοδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για έργα αναβάθμισης στη Σιβιτανίδειο

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά σε χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση εκτεταμένων έργων αναβάθμισης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Η χρηματοδότηση, που γίνεται μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030, αφορά παρεμβάσεις συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισμού των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της σχολής, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Στόχος της δράσης αυτής του υπουργείου είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσωπικό.



Η ενίσχυση της Σιβιτανιδείου εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης» του ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030 και καταδεικνύει την στρατηγική επιλογή του υπουργείου για τη διαρκή αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.



Η Σιβιτανίδειος Σχολή, που ιδρύθηκε βάσει της διαθήκης του εθνικού ευεργέτη Βασιλείου Σιβιτανίδη και λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί επί σχεδόν έναν αιώνα σημείο αναφοράς για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Μέσα από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα που διαθέτει, προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδικευμένες δεξιότητες σε χιλιάδες νέους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.



