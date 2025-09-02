Χριστίνα Μαραγκόζη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες, 11 χρόνια μετά τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή

Με τον δικό της τρόπο τίμησε την μνήμη του Αντώνη Βαρδή η Χριστίνα Μαραγκόζη, καθώς συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τον θάνατό του. Με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η τραγουδίστρια που υπήρξε παντρεμένη μαζί του για 10 χρόνια και χώρισαν το 1995, έγραψε: «11… τα χρόνια περνάνε…οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν το ίδιο και οι φωτογραφίες… τα συναισθήματα πάντα ίδια…», ποστάροντας φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές που έζησαν οι δυο τους, όταν ο έρωτάς τους άνθιζε.

«Με τον Αντώνη Βαρδή συμπορευτήκαμε στη ζωή και στα τραγούδια που άφησαν εποχή. Ενώσαμε τις φωνές και τις ψυχές μας. Είμαι μέρος της ιστορίας του, σχεδόν συνυφασμένη μαζί του και την ιστορία δεν μπορεί να την ακυρώσει κανείς. Μάλιστα, πριν φύγει από τη ζωή ο Αντώνης είχαμε και μια ζεστή τηλεφωνική επικοινωνία και δεν υπήρχε ίχνος εμπάθειας» είχε αναφέρει η Χριστίνα Μαραγκόζη απαντώντας κάποια στιγμή στο γιατί δεν είχε προσκληθεί σε μια συναυλία που είχε διοργανωθεί προς τιμήν του μεγάλου ερμηνευτή.

Και είχε συμπληρώσει: «Οι προσωπικές σχέσεις και κάποιες κακές στιγμές δεν μπορούν να καθορίζουν την καλλιτεχνική μας υπόσταση, ούτε και την αγάπη και τον σεβασμό μας για τους ανθρώπους».