Αντώνης Βαρδής: 11 χρόνια από τον θάνατό του - Η ανάρτηση της κόρης του ραγίζει καρδιές

11 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Αντώνης Βαρδής - σε ηλικία 66 ετών - έφυγε από την ζωή, ύστερα από την πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο και η κόρη του Καλλιστώ Βαρδή, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τα συναισθήματά της και μνήμες που την στοιχειώνουν ακόμα, καθώς όπως παραδέχθηκε δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χαμό του.

Στην ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram έγραψε στην λεζάντα που συνόδευε την φωτογραφία του μουσικοσυνθέτη: «2/9/2014… Όπως το νούμερο στο μπλουζάκι που σου είχα φέρει απο Αμερική.. Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, δεν ήθελες άλλο, θύμωνες που σε κρατούσαμε... δεν μπορούσες πια να παίζεις την κιθάρα σου, ούτε να σφυρίζεις... και έτσι μας πήραν ξημερώματα πως έφυγες μόνος… να μην είμαστε εκεί και σε εμποδίσουμε.. Για καποιον λόγο 11 χρόνια μετά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ο πόνος βουβός πλέον μαζι και με άλλες απώλειες που πονούν… Πόσα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και άλλα τόσα να ζήσω μαζί σου… Μπαμπά μου όμορφε συγγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί... που δεν είπε κανείς πρώτος το σ´αγαπώ...»