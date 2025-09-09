Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: «Πού να ήξερα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά μπαμπάκα μου»

Έξι χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από την ζωή και όσοι τον αγάπησαν δεν τον ξεχνούν. Η κόρη του, Μαρία - Κλάρα Μαχαιρίτσα θέλοντας να τιμήσει τον πατέρα της που αγαπήθηκε απ' όλη την Ελλάδα μέσα από τα τραγούδια του και που πέθανε από ανακοπή στα 63 του χρόνια, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.

«Πού να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.



Ο Γιάννης Κότσιρας επίσης έκανε ένα ποστ στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook και στην φωτογραφία τους βλέπουμε ευτυχισμένους να χαμογελούν κρατώντας τις κιθάρες τους, ενώ η λεζάντα γράφει: «Είναι το γέλιο σου… Έξι χρόνια φιλαράκι μου. Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω».

Θυμίζουμε ότι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο του είχαν προκαλέσει μανιοκατάθλιψη, ενώ είχε υποβληθεί και σε επέμβαση bypass.

Μετά την τελευταία του συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό θέατρο Βόλου, στις 6 Σεπτεμβρίου έμεινε στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας. Τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα που ήταν προγραμματισμένη συναυλία του στην Δ.Ε.Θ έπαθε ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια του ύπνου του.