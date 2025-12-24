Χριστουγεννιάτικα εύσημα στον Κυρανάκη

Τα εύσημα του πρωθυπουργού απέσπασε τόσο στην on camera τοποθέτηση του όσο και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για την καθόλου απλή, ούτε αυτονόητη άμεση επένδυση του Ιταλικού δημοσίου μέσω της παραγγελίας για τα 23 νέα τρένα, που μπαίνουν στις ράγες του ελληνικού σιδηρόδρομου.

O Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το λόγο στον κ. Κυρανάκη, ο οποίος με τη σειρά του υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί τρανή απόδειξη του προσωπικού κύρους και της αξιοπιστίας του Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς κατόπιν δικής του αποφασιστικής παρέμβασης στη Τζόρτζια Μελόνι κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής κατέστη εφικτή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη Hellenic Train.

Επίσης, ο κ. Κυρανάκης επέμεινε ότι με την καθοριστική συμβολή του πρωθυπουργού, ζητήματα, που σε άλλες περιπτώσεις θα απαιτούσαν μήνες επιλύονταν εντός ολίγων 24ώρων, ενώ αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των προηγούμενων, κρίσιμων 6 μηνών, υπήρξαν και δύσκολες στιγμές, όπου παρ ολίγον η συμφωνία να τιναχθεί στον αέρα. Πάντως, υψηλόβαθμη πηγή του αρμοδίου Υπουργείου διαβεβαιώνει πως η μεταρρύθμιση στο σιδηρόδρομο προωθείται πλέον σε στέρεα βάση: έρχονται 23 νέα τρένα, έως το καλοκαίρι υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες, νέες υποδομές, ενώ οσονούπω εκκινεί η διαδικασία ανακαίνισης των βασικών σταθμών.