Χριστουγεννιάτικο Bazaar από τις Φίλες Εθελόντριες της ΕΛΕΠΑΠ

Οι Φίλες Εθελόντριες της ΕΛΕΠΑΠ σας προσκαλούν στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar που διοργανώνουν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 19:30 το απόγευμα, στον Αθλητικό Όμιλο Κηφισιάς (Τατοΐου 49 & Π. Μελά, Κηφισιά).

Στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar μας, θα βρείτε μοναδικά χριστουγεννιάτικα είδη, στολίδια, κοσμήματα, καλλυντικά, ρούχα, γλυκίσματα, αξεσουάρ, διακοσμητικά, και άλλες υπέροχες προτάσεις για τα χριστουγεννιάτικά σας δώρα!

Θα βρείτε επίσης το μοναδικό Γούρι που και φέτος ο Οίκος ΖOLOTAS αφιέρωσε στην ΕΛΕΠΑΠ. Το Γούρι-κόσμημα "ΖΟΕ" για το 2026, σε έναν σύγχρονο, δυναμικό σχεδιασμό, εμπνέεται από την αρχέγονη παράδοση και αποτελεί έναν φόρο τιμής στην τέλεια συμμετρική αρμονία του εξαπέταλου «Άνθους της Ζωής». Συμβολίζει την άνθηση μιας νέας αρχής, ακτινοβολώντας το φως της αναγέννησης!

Με κάθε σας αγορά, ενισχύετε τα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα των Γενναίων Παιδιών με αναπηρία, ενώ παράλληλα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα!

Σας περιμένουμε με χαρά για να γιορτάσουμε μαζί την αλληλεγγύη και την αγάπη αυτές τις γιορτές!