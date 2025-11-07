Χρύσα Ρώπα: «Δεν θα κάνω πλαστική γιατί μου αρέσει να το δω να κρέμεται, δεν θέλω να είμαι μια άλλη»

Η Χρύσα Ρώπα ήταν καλεσμένη στο τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε για την καριέρα της, τις αισθητικές επεμβάσεις, την τηλεόραση και τις ερωτικές σκηνές που δεν έχει κάνει! «Από αυτά που ακούω έχει αλλάξει η τηλεόραση. Δεν έχω προσωπική εμπειρία, δεν την αγάπησα ποτέ, σαν σίριαλ ας πούμε. Έκανα πέντε σειρές, για τις οποίες δεν δεν τρελαίνομαι, αλλά το θέατρο το πονώ.

Δεν έχω απαρνηθεί τα σίριαλ, τα αγάπησα πολύ και ακούω και καλά σχόλια. Στις “Βαρβαρότητες” ας πούμε δεν πέταξα και το… Μετά στο “Η οικογένεια βλάπτει” και στο “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;” έκοβα φλέβα. Δεν πίστευα τα κείμενα που διάβαζα. Αλλά στο δίλημμα θέατρο ή τηλεόραση, το θέατρο διαλέγω».

Έρωτας on camera

Η Ρώπα αναφέρθηκε και στο ότι δεν έχει γυρίσει ποτέ ερωτική σκηνή στις σειρές όπου συμμετείχε. «Δεν χρειάστηκε ποτέ. Δεν το απέφυγα, αλλά ποιος θα μου πρότεινε εμένα να κάνω ερωτική σκηνή; Θα μπορούσε να με πάρει ο Κοκκινόπουλος».

Ομορφιά και παρεμβάσεις

Η ηθοποιός σχολίασε και την εμφάνιση που όσο μεγαλώνεις αλλάζει, αλλά παραδέχτηκε πως δεν θα έκανε ποτέ πλαστική γιατί δεν θέλει να γίνει μία άλλη. «Κάνω μπάνιο κάθε μέρα, πάω στο κομμωτήριο, βάφω τα νύχια μου. Δεν γυμνάζομαι αλλά περπατώ. Παλιά έκανα χορό, γυμναζόμουν. Δεν θα έκανα πλαστική γιατί μου αρέσει να το δω να κρέμεται!

Ο νόμος του Νεύτωνα λέει για την πτώση. Εγώ είμαι υπέρ του μπότοξ, είναι λίγο ακριβούτσικο βέβαια, έχω κοιτάξει τις τιμές. Αν δεν ενοχλεί αυτόν που το κάνει, γιατί να μην το κάνει; Εγώ δεν θέλω. Θέλω να είμαι εγώ. Δεν θέλω να είμαι μια άλλη, γιατί μπορεί να αποτύχει και αυτό».