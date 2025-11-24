Χρύσα Ρώπα για κατάθλιψη: «Ήθελα να γυρίσω στην κοιλιά της μάνας μου»

Η Χρύσα Ρώπα ήταν καλεσμένη της εκπομπής «Ζω Καλά» και μίλησε με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για την κατάθλιψη και πώς τη βίωσε στη ζωή της. «Η κατάθλιψη για μένα είναι μεγάλη ιστορία. Καθόταν πάντα δίπλα μου. Ο πρώτος γιατρός όταν τον ρώτησα αν έχω κατάθλιψη -γιατί συνήθως το να κλαις, να μην θέλεις να επικοινωνήσεις, αυτά είναι τα αρχικά στάδια- μου είπε ότι “Χρυσούλα μου, φλερτάρεις εσύ με την κατάθλιψη”.

«Ντρεπόμουν να πω ότι έχω κατάθλιψη»

Δεν είσαι καλά και παίρνεις το χάπι για να μην είσαι τόσο χάλια. Δεν σε πιάνει η χαρά. Κάνω χρήση αντικαταθλιπτικών, σε ελάχιστη δοσολογία, όταν καταλαβαίνω ότι έχω να αντιμετωπίσω κάτι με το οποίο δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Θέλω να έχω τον απόλυτο έλεγχο.

Πέρασα ένα εξάμηνο με την αρρώστια της αδελφής μου, με έναν καρκίνο που έκανε πολύ γρήγορα μετάσταση από τον πνεύμονα, που δεν πήρα τίποτα. Ντρεπόμουν να πω ότι έχω κατάθλιψη. Μετρούσα τα γεγονότα που μου προκαλούσαν την κατάθλιψη και όταν ήρθε ΤΟ γεγονός δεν είχα τίποτα. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να το ονομάσω κατάθλιψη.

«Έγινα μια χοντρή που δεν είχα ρούχα να φορέσω»

Δεν έχω κόψει τα αντικαταθλιπτικά χάπια. Στην αρχή δεν ήθελα καν να τα πάρω. Είχε επιπτώσεις αυτό, μου έκαναν κατακράτηση υγρών και έγινα μια χοντρή που δεν είχα ρούχα να φορέσω. Δεν ήθελα να βγω από την πόρτα. Αναζήτησα έναν άλλο γιατρό, ο οποίος μου βρήκε τη λύση. Πρέπει να το ψάξεις όμως κι εσύ. Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη όπως εγώ τη βίωσα; Είναι: θέλω να γυρίσω στην κοιλιά της μάνας μου!»