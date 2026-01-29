Η πόλη του Μίδα: Στο Ντουμπάι ετοιμάζουν δρόμο φτιαγμένο από... χρυσάφι

Εκεί όπου τα αμύθητα πλούτη συναντούν την εξεζητημένη πολυτέλεια, εκεί όπου κατάφεραν να φτιάξουν ακόμη και τεχνητά νησιά, επειδή απλά... ήθελαν, ένα νέο αξιοθέατο -εκτυφλωτικής λάμψης- βρίσκεται στα σκαριά. Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή δρόμου, ο οποίος θα είναι στρωμένος με χρυσό. Κυριολεκτικά.



Στην πόλη που οι μισθοί είναι αφορολόγητοι και ο πολυτελής τρόπος ζωής απλά... ρουτίνα, οι κάτοικοι του Ντουμπάι θα έχουν πλέον το χρυσάφι στα πόδια τους. Κι αυτό δεν θα είναι σχήμα λόγου.



Ο χρυσός δρόμος θα κατασκευαστεί ως μέρος της νέας Χρυσής Περιοχής (Gold District), που βρίσκεται στην Αγορά Χρυσού (Gold Souk) του Ντουμπάι, αν και το τι πραγματικά συνεπάγεται αυτό παραμένει μυστήριο.



Η Χρυσή Περιοχή του Ντουμπάι ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Εμιράτου στις 27 Ιανουαρίου 2025, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα για την κατασκευή της Gold Street.



Τι είναι η Χρυσή Περιοχή του Ντουμπάι



Η Gold District, όπου βρίσκονται τα καταστήματα χρυσού του Ντουμπάι αποτελεί μετονομασία της τρέχουσας αγοράς χρυσού της πόλης (Gold Souk). Η περιοχή, η οποία βρίσκεται στη Ντέιρα, φιλοξενεί περίπου 1.000 καταστήματα λιανικής πώλησης χρυσού και κοσμημάτων.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός φυσικού εμπορίου χρυσού στον κόσμο, έχοντας εξάγει χρυσό αξίας 44,6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024-2025.



Το Gold Souk είναι ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στην παλιά πόλη και βρίσκεται δίπλα σε άλλες αγορές αφιερωμένες σε μπαχαρικά, αρώματα και αντίκες.



«Ο χρυσός είναι βαθιά συνυφασμένος με τον πολιτιστικό και εμπορικό ιστό του Ντουμπάι, συμβολίζοντας την κληρονομιά μας, την ευημερία και το διαρκές επιχειρηματικό πνεύμα», δήλωσε ο Ahmed Al Khaja, Διευθύνων Σύμβουλος του Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), που αποτελεί μέρος του Υπουργείου Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι (DET).



«Μέσω αυτού του ορόσημου, όχι μόνο γιορτάζουμε αυτή την κληρονομιά, αλλά την επαναπροσδιορίζουμε για μια νέα εποχή που διαμορφώνεται από τη δημιουργικότητα και τη βιωσιμότητα».



Τα εντυπωσιακά τουριστικά αξιοθέατα του Ντουμπάι



Στο Ντουμπάι βρίσκονται ορισμένα εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα, όπως το Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, το Ain Dubai, η μεγαλύτερη ρόδα λούνα παρκ στον κόσμο, και το Deep Dive Dubai, η βαθύτερη πισίνα κατάδυσης στον κόσμο.

Το 2024, ένας δρόμος με ελεγχόμενο κλίμα όπου «βρέχει» κάθε 30 λεπτά άνοιξε στην Καρδιά της Ευρώπης (Heart of Europe), ένα νησί στα ανοικτά των ακτών του Εμιράτου. Αποτελεί μέρος των Νησιών του Κόσμου (The World Islands), ενός τεχνητού αρχιπελάγους που έχει σχεδιαστεί για να μοιάζει με παγκόσμιο χάρτη.



Η πόλη έχει επίσης ανακοινώσει τον «κύκλο του μέλλοντος» (Future Loop), μια πρωτοποριακή, υπερυψωμένη και κλιματιζόμενη γέφυρα μήκους 2 χιλιομέτρων που θα συνδέει περιοχές και κτίρια, όπως το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι, το Μουσείο του Μέλλοντος, τους Πύργους Emirates και το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι, καθώς και κοντινούς σταθμούς του μετρό.



Εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο θα καταστήσει την πόλη προσβάσιμη με τα πόδια όλο τον χρόνο, ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 45°C τους καλοκαιρινούς μήνες, σημειώνει το Euronews.



Έξω από το Ντουμπάι, το εμιράτο της Φουτζέιρα πρόσφατα εγκαινίασε έναν μουσικό δρόμο. Οι αυλακώσεις στην άσφαλτο προκαλούν δονήσεις ελαστικών που μοιάζουν με την Ένατη Συμφωνία του Μπετόβεν καθώς τα αυτοκίνητα περνούν από πάνω τους.