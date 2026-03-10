Χρυσοχοΐδης: Τα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται όταν όλα είναι ήσυχα -Μπορεί να σχεδιάζουν ενέργειες

Επαγρύπνηση, συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους και προστασία των συνόρων, είναι το τρίπτυχο των μέτρων που πρέπει να διασφαλιστούν, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε: «Είμαστε σε περιβάλλον πολέμου συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι θα ζούμε σε ασφαλές περιβάλλον. Κι αυτό απαιτεί πρώτον επαγρύπνηση, επιφυλακή, δεύτερον συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους και τρίτον προστασία των συνόρων, ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα».

«Μπορεί να σχεδιάζουν ενέργειες στην Ευρώπη»

Ερωτηθείς για τον κίνδυνο να υπάρξουν τρομοκρατικά χτυπήματα ως αντίποινα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, απάντησε: «Είναι πολύ νωρίς ακόμη για οργανωμένα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν να κάνουν κάτι ενέργειες στην Ευρώπη. Ίσως να έχουν σχέδιο και μετά την κατάπαυση του πυρός. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται όταν όλα είναι ήσυχα».



Και πρόσθεσε: «Ο χειρότερος κίνδυνος, η πιο επισφαλής θέση είναι να εφησυχάζουμε... Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι, δεν είμαι στο μυαλό τους, αλλά παίρνουμε μέτρα... Πρέπει κανείς να παίρνει οριζόντια μέτρα, τα σύνορά μας να ελέγχονται και να είναι ασφαλή».



Εξήρε, μάλιστα, την ευρωπαϊκή συνεργασία και συμπλήρωσε: «Υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου που συνήθως είναι καλά πληροφορημένες».

Αναφερόμενος στην χώρα μας, επισήμανε: «Η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα. Σε γενικές γραμμές η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλής και όσον αφορά εσωτερικών κινδύνων αλλά και όσον αφορά διεισδύσεις από το εξωτερικό. Δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, μια περίπτωση μόνο που δόθηκε δημόσια από την αστυνομία. Μην πανικοβάλουμε τους πολίτες».