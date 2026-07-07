Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέα, διπλάσιας δυναμικότητας γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχώρησε σε επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στην Ελλάδα. Η επένδυση αφορά τη λειτουργία μιας νέας υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμής παραγωγής PET, η οποία ενισχύει σημαντικά την παραγωγική ικανότητα της μονάδας και κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις ταχύτερες του Ομίλου Coca-Cola HBC.

Υπερδιπλασιασμός παραγωγικής δυναμικότητας στις βασικές συσκευασίες

Η νέα γραμμή παραγωγής έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει αισθητά τον ρυθμό παραγωγής σε βασικά μεγέθη συσκευασιών. Για τις φιάλες των 500 ml, η δυναμικότητα ανεβαίνει από τις 45.200 στις 65.000 φιάλες την ώρα. Στο 1 λίτρο, η παραγωγή αυξάνεται από τις 21.000 στις 50.000 φιάλες την ώρα, ενώ στο 1,5 λίτρο από τις 21.000 στις 48.000 φιάλες την ώρα. Αντίστοιχα, ενισχύεται και η δυναμικότητα στη συσκευασία σε κιβώτια, με τα 500 ml να περνούν από τα 1.883 στα 2.708 κιβώτια την ώρα, το 1 λίτρο από τα 3.500 στα 8.333 κιβώτια την ώρα και το 1,5 λίτρο από τα 3.500 στα 8.000 κιβώτια την ώρα.

Η αύξηση αυτή στην παραγωγική ταχύτητα συνδέεται με συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας του εργοστασίου. Η μονάδα στο Σχηματάρι λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος παραγωγής για την ελληνική αγορά, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ζήτησης σε αναψυκτικά και χυμούς. Με τη νέα γραμμή, η εταιρεία επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή και καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Μείωση πλαστικού, ενέργειας και εκπομπών CO₂ μέσω νέας τεχνολογίας

Σημαντική παράμετρος της επένδυσης είναι η ενσωμάτωση τεχνολογιών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Η νέα γραμμή συμβάλλει στη μείωση της χρήσης πλαστικού κατά περίπου 520 τόνους ετησίως. Από αυτό το σύνολο, οι 226 τόνοι προκύπτουν από την αντικατάσταση του πλαστικού περιτυλίγματος με χάρτινη λαβή στις συσκευασίες, ενώ οι υπόλοιποι 294 τόνοι από τον επανασχεδιασμό της φιάλης, του καπακιού και της ετικέτας, που έχουν γίνει ελαφρύτερα.

Η μείωση του υλικού συσκευασίας συνοδεύεται και από περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 52%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται κατά 2.239 τόνους ετησίως. Η λειτουργία της νέας γραμμής βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στοιχείο που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου Coca-Cola HBC για μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος στην παραγωγή.

Ψηφιακά εργαλεία και νέες δεξιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό στο εργοστάσιο Σχηματαρίου

Η τεχνολογική αναβάθμιση του εργοστασίου συνδέεται και με αλλαγές στον τρόπο εργασίας και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Η νέα γραμμή παραγωγής ενσωματώνει προηγμένα συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, τα οποία επιτρέπουν στους εργαζόμενους να έχουν άμεση εικόνα της απόδοσης της παραγωγής. Αυτό οδηγεί σε πιο άμεση λήψη αποφάσεων και σε μεγαλύτερη αυτονομία στη διαχείριση της λειτουργίας.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στη χρήση των νέων συστημάτων και στην αξιοποίηση δεδομένων που προκύπτουν από τη γραμμή παραγωγής. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία αναβάθμισης του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε πιο τεχνολογικά απαιτητικά περιβάλλοντα παραγωγής.

Το εργοστάσιο του Σχηματαρίου έχει κομβική θέση στο δίκτυο παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθώς καλύπτει σημαντικό μέρος της εγχώριας ζήτησης. Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει τη δυνατότητα της μονάδας να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερους όγκους παραγωγής, διατηρώντας ταυτόχρονα έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σε επίπεδο Ομίλου, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Coca-Cola HBC για εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και υιοθέτηση πιο αποδοτικών και βιώσιμων τεχνολογιών. Η έμφαση δίνεται τόσο στην αύξηση της αποδοτικότητας όσο και στη μείωση των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή, με στόχο πιο «καθαρές» διαδικασίες σε όλη την αλυσίδα.

Η νέα γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι αποτελεί παράδειγμα βιομηχανικής αναβάθμισης που συνδυάζει αυξημένη παραγωγική δυνατότητα με τεχνολογική εξέλιξη και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Για την εταιρεία, η επένδυση αυτή συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της μονάδας και τη σταθερή παρουσία της στην ελληνική αγορά, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς τόσο σε επίπεδο ζήτησης όσο και σε επίπεδο κανονισμών για τη βιωσιμότητα.