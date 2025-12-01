ConnectΕdParents+: Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα στήριξης των γονέων για τα μαθητικά προβλήματα

Στην υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος ConnectΕdParents+ προχωρά το υπουργείο Παιδείας που στοχεύει στη στήριξη των γονέων προσφέροντας τους, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται, προκειμένου να σταθούν ακόμη πιο αποτελεσματικά δίπλα στα παιδιά τους.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργή συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων ως βασικών πυλώνων της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών. Οι γονείς ενδυναμώνονται συμβουλευτικά και λειτουργικά ώστε να διαχειρίζονται κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν την σχολική καθημερινότητα, τη μάθηση και την ισορροπία των μαθητών.

Οι βασικοί άξονες

Σε μια εποχή γεμάτη νέες προκλήσεις — από τον σχολικό εκφοβισμό μέχρι τους κινδύνους της ψηφιακής ζωής — το πρόγραμμα αυτό έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, προωθώντας μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε 4 θεματικούς άξονες:

Αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού. Συμβουλευτική και Ενημέρωση Γονέων για την Πρόληψη Εξαρτήσεων (αλκοόλ, ναρκωτικά, τυχερά παίγνια) και Βλαπτικών Συμπεριφορών. Σχολική απομάκρυνση και μαθησιακή αποδυνάμωση. Κίνδυνοι της ψηφιακής ζωής.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσουμε τους γονείς με πρακτικές λύσεις, αξιόπιστη ενημέρωση και συνεχή υποστήριξη, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα δυσκολίες, να ενισχύουν τη συναισθηματική ανθεκτικότητα των παιδιών και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους σύγχρονους κινδύνους.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

1. Ψηφιακή Πλατφόρμα ConnectEdParents+

Ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός κόμβος ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης, με: εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό υλικό, παρακολούθηση προόδου, θεματικά forums με εποπτεία ειδικών.

2. Ασύγχρονο Εκπαιδευτικό Υλικό

Βίντεο, οδηγοί, SCORM αντικείμενα και πρακτικά εργαλεία αυτοκατευθυνόμενης εκπαίδευσης.

3. Διαδραστικές Κοινότητες Γονέων

Θεματικά forums και ψηφιακές ομάδες συζήτησης με δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και λύσεων.

4. Δια ζώσης Δράσεις σε όλη τη χώρα:

βιωματικά εργαστήρια με εξειδικευμένους επιστήμονες,

ημερίδες και σεμινάρια,

ομαδικές δράσεις συμβουλευτικής.

5. Podcasts & Webinars με Ειδικούς

Παραγωγή σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού βασισμένου στις ανάγκες των γονέων.

6. Οδηγοί και Εφαρμοστικά Εργαλεία

Έντυπο και ψηφιακό υλικό για χρήση στο σπίτι και τη συνεργασία με το σχολείο.

7. Συνεχής Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Συστηματική αποτύπωση των αλλαγών στις στάσεις των γονέων, στη σχέση τους με το σχολείο και στις συμπεριφορές των παιδιών.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘΑ και συμβάλλει στον ευρωπαϊκό στόχο για μια πιο κοινωνική και συνεκτική Ευρώπη.

Σοφία Ζαχαράκη: «Δίνουμε στους γονείς τα απαραίτητα εργαλεία»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Σε μια εποχή, που τα παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα σε έναν κόσμο πολύπλοκο, με νέες ψηφιακές συνήθειες, συναισθηματικές δυσκολίες και διαδικτυακούς κινδύνους, η Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο πλευρό κάθε οικογένειας. Με το πρόγραμμα «ConnectEdParents+» κάνουμε ακριβώς αυτό: δίνουμε στους γονείς τα απαραίτητα εργαλεία, τη γνώση και τη δύναμη, να αισθάνονται ότι μπορούν να βρεθούν δίπλα στα παιδιά τους με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση», τόνισε.

Συνεχίζοντας, εξήγησε: «Όχι για να γίνουν «ειδικοί», αλλά για να νιώσουν πως δεν είναι μόνοι. Θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό, ασφαλές και συμπεριληπτικό. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας. Γι’ αυτό και επενδύουμε σε δράσεις που ενώνουν μεταξύ τους: βιωματικά εργαστήρια, ψηφιακά εργαλεία, επιστημονική υποστήριξη και κοινότητες γονέων, που μοιράζονται εμπειρίες και λύσεις. Πιστεύω βαθιά, ότι κάθε γονιός έχει μέσα του τη δύναμη να στηρίξει το παιδί του. Με αυτό το πρόγραμμα, τους δίνουμε τον χώρο και τις δυνατότητες να το κάνουν ακόμη πιο ουσιαστικά. Γιατί η πρόοδος των παιδιών και η οικογενειακή συνοχή δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά μας αφορά όλους», κατέληξε.