Cyprus Airways: Ξεκινάει απευθείας πτήσεις Λάρνακα - Ηράκλειο

Η Cyprus Airways, ο εθνικός αερομεταφορέας της Κύπρου, σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, φιλοξένησε μια αποκλειστική επιχειρηματική και ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στο Athens Capital Hotel – MGallery Collection.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων της Cyprus Airways, παρουσιάζοντας το διευρυμένο δίκτυο της εταιρείας από τη Λάρνακα και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κεντρικό σημείο της παρουσίασης αποτέλεσε η ενισχυμένη γραμμή Λάρνακα–Αθήνα, η οποία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος τόσο για τα ταξίδια αναψυχής όσο και για τα επαγγελματικά ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου παρουσίασαν μια επιλογή από νέες χειμερινές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ταξιδιώτες εκτός υψηλής περιόδου — από παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και εορταστικά γεγονότα σε όλο το νησί, μέχρι εμπειρίες σκι στα βουνά και πολυτελείς αποδράσεις σε σπα κορυφαίων θερέτρων της Κύπρου.

Η Cyprus Airways ανακοίνωσε επίσης την έναρξη μιας νέας απευθείας γραμμής Λάρνακα–Ηράκλειο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2025. Η νέα αυτή σύνδεση θα ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο της εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση μεταξύ Κύπρου και Κρήτης και ενδυναμώνοντας τη συνδεσιμότητα εντός της Ελλάδας και πέραν αυτής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, ταξιδιωτικοί influencers και στελέχη του τουριστικού κλάδου από την Κύπρο και την Ελλάδα. Η συγκέντρωση ανέδειξε τη δυνατή συνεργασία μεταξύ Cyprus Airways και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μια συνεργασία που συνεχίζει να ενισχύει τις ταξιδιωτικές ευκαιρίες και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης, δήλωσε:

«Η Αθήνα υπήρξε πάντα στην καρδιά του δικτύου μας, λειτουργώντας ως ζωτικής σημασίας πύλη που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Αυτόν τον χειμώνα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη σύνδεση με τη νέα γραμμή Λάρνακα–Ηράκλειο. Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές στους επιβάτες μας και να στηρίξουμε τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές σχέσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.»

Από τη βάση της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, η Cyprus Airways λειτουργεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό και μεσανατολικό δίκτυο, που περιλαμβάνει προορισμούς όπως Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Βηρυτό, Αθήνα και μεγάλο αριθμό ελληνικών νησιών. Η προσθήκη του Ηρακλείου ενισχύει περαιτέρω αυτό το δίκτυο, προσφέροντας πρόσβαση στους διάσημους αρχαιολογικούς χώρους, τα γραφικά χωριά και τον ζωντανό παράκτιο πολιτισμό της Κρήτης.