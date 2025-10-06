DAF Road Show 2025: Τα DAF της νέας γενιάς σε περιμένουν
Η Ergotrak, μέλος του Ομίλου Σφακιανάκη, και η DAF Trucks σε προσκαλούν σε μία μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, καινοτομία και δράση.
Το DAF Road Show 2025 κάνει στάση στην Αττική και σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά – και να οδηγήσεις – τα New Generation DAF. Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 από τις 10:00 – 17:00 στις εγκαταστάσεις της Ergotrak, στην Μάνδρα Αττικής. Θα δεις από κοντά την παρουσίαση της σειράς φορτηγών New Generation DAF: XG+, XG, XDc, XD και XB
Κάθε μοντέλο σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία:
Διεθνείς & Εθνικές μεταφορές, Αστικές διανομές, Κατασκευαστικά έργα, Εξειδικευμένες εφαρμογές
Ανακάλυψε διαμορφώσεις με διαφορετικά μεγέθη καμπινών, κινητήρων και υπερκατασκευών – και δες τη διαφορά DAF στην πράξη.
Δοκιμές Οδήγησης
Πιάσε το τιμόνι και νιώσε την εμπειρία DAF στην πράξη με τα:
• XG+ 530hp – Η ναυαρχίδα των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων
• XDc 450hp – Ιδανικό για απαιτητικές off-road αποστολές
• XB 230hp & 260hp – Ευέλικτες λύσεις για αστικές διανομές και όχι μόνο!
Δοκίμασε από κοντά την ισχύ, την τεχνολογία και την ευελιξία των νέων DAF, ανακάλυψε την κορυφαία καμπίνα XG+, σχεδιασμένη για άνεση και εργονομία
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://daftrucks.gr/roadshow25/