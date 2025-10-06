DAF Road Show 2025: Τα DAF της νέας γενιάς σε περιμένουν

Το DAF Road Show 2025 κάνει στάση στην Αττική και σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά – και να οδηγήσεις – τα New Generation DAF. Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 από τις 10:00 – 17:00 στις εγκαταστάσεις της Ergotrak, στην Μάνδρα Αττικής. Θα δεις από κοντά την παρουσίαση της σειράς φορτηγών New Generation DAF: XG+, XG, XDc, XD και XB

Κάθε μοντέλο σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία:

Διεθνείς & Εθνικές μεταφορές, Αστικές διανομές, Κατασκευαστικά έργα, Εξειδικευμένες εφαρμογές

Ανακάλυψε διαμορφώσεις με διαφορετικά μεγέθη καμπινών, κινητήρων και υπερκατασκευών – και δες τη διαφορά DAF στην πράξη.

Δοκιμές Οδήγησης

Πιάσε το τιμόνι και νιώσε την εμπειρία DAF στην πράξη με τα:

• XG+ 530hp – Η ναυαρχίδα των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων

• XDc 450hp – Ιδανικό για απαιτητικές off-road αποστολές

• XB 230hp & 260hp – Ευέλικτες λύσεις για αστικές διανομές και όχι μόνο!

Δοκίμασε από κοντά την ισχύ, την τεχνολογία και την ευελιξία των νέων DAF, ανακάλυψε την κορυφαία καμπίνα XG+, σχεδιασμένη για άνεση και εργονομία

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://daftrucks.gr/roadshow25/

