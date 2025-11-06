Δάνεια με ηλεκτρονική αίτηση και άμεση αξιολόγηση από ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions

Οι αιτήσεις δικαιούχων για μικροχρηματοδότηση από την ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, μέλος του Ομίλου ΤΜΕΔΕ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αξιολογούνται ταχύτατα, είπε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, Μαριλένα Μπουζούρα μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο «The Role of Microfinance & Inclusive Finance in the Economic Development of Greece», στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SIFTA (Social Impact Financial Institutions Technical Assistance), με την υποστήριξη του προγράμματος InvestEU.

Η εκδήλωση, συγκέντρωσε εκπροσώπους θεσμικών φορέων, της αγοράς και διεθνών οργανισμών, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των Μικροπιστώσεων και της Συμπεριληπτικής Χρηματοδότησης, ως μοχλών οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, Μαριλένα Μπουζούρα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της εταιρείας, ως θεσμικού φορέα μικροχρηματοδοτήσεων, καθώς συμβάλλει ενεργά στην υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Κατά την παρέμβασή της, η κ. Μπουζούρα παρουσίασε την καινοτόμο διαδικασία αξιολόγησης και εξυπηρέτησης των δικαιούχων των νέων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), επισημαίνοντας τη σημασία της απλοποίησης και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Το ψηφιακό μοντέλο μικροχρηματοδότησης, συνδυάζει την τεχνολογία, με την οικονομική ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

«Οι μικροπιστώσεις δεν είναι απλώς ένα εργαλείο χρηματοδότησης, είναι μοχλός ευκαιριών για τους ανθρώπους που δημιουργούν, αναπτύσσουν και καινοτομούν. Με τις ψηφιακές μας υποδομές και την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μετάβαση, προς μια πιο ανθεκτική και συμπεριληπτική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, έχει εγκρίνει πάνω από 600 μικροχρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία 207 μικροχρηματοδοτήσεις, ύψους 4,8 εκατ. υλοποιήθηκαν μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, από τον Απρίλιο του 2025», δήλωσε η κ. Μπουζούρα.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, η 1η αδειοδοτημένη, από την Τράπεζα της Ελλάδος εταιρεία μικροπιστώσεων, ενισχύει την πραγματική οικονομία και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προσφέροντας ευέλικτες και καινοτόμες μικροπιστώσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν τις μικρές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους κοινωνικούς φορείς σε όλη τη χώρα, δίνοντας έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και επενδύοντας στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνική συνοχή.