Δανιέλα Χατζή: «Έχω δεχτεί ρατσιστικά σχόλια για την καταγωγή μου, με έχουν χτυπήσει κιόλας»

Η Δανιέλα Χατζή, κόρη του Κώστα Χατζή, μίλησε για την καταγωγή της, το πώς είναι να έχεις έναν διάσημο μπαμπά και αποκάλυψε πως στο Δημοτικό οι συμμαθητές της τη χτυπούσαν! «Μου έχουν πει ότι χρησιμοποιώ το επίθετο του πατέρα μου για να πετύχω στο τραγούδι, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Αν ισχύει, θα το δείξει ο χρόνος», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ.

«Ο πατέρας μου μού άλλαξε σχολείο»

«Έχω δεχτεί ρατσιστικά σχόλια για την καταγωγή μου. Στο Δημοτικό ήταν πιο πολύ το πρόβλημα. Έχει τύχει να με χτυπήσουν, υπήρξαν σοβαρά περιστατικά. Γι’ αυτό και ο πατέρας μου μού άλλαξε σχολείο. Άλλωστε είχε βιώσει και ο ίδιος ρατσισμό, και μάλιστα είχε περάσει πολύ πιο δύσκολα από μένα. Εγώ πάντα ένιωθα καλά με τον εαυτό μου. Αγαπούσα και αγαπάω αυτό που είμαι. Όλα όμως τα άφησα πίσω μου και έχω προχωρήσει».

«Δεν έχω επαφές με τη βιολογική μου μητέρα»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης και στο γεγονός πως απέρριψε τη βιολογική της μητέρα και επέλεξε να τη μεγαλώσει μια άλλη γυναίκα. «Δεν έχω επαφές με τη βιολογική μου μητέρα! Για να το κάνει αυτό κάποιος άνθρωπος σίγουρα έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Επέλεξα να είναι η Χρύσα η μαμά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν απόλυτα σύμφωνος με την απόφασή μου. Μάλιστα εκείνος με έφερε στη μαμά μου. Είναι στενή συνεργάτιδα και των δυο μας.

Μένω μαζί της εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Αυτή η απόφασή μου έφερε πολλά καλά στη ζωή μου. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ περήφανη για τη μαμά μου. Με τη Χρύσα νιώθω προστασία, αγάπη, ό,τι αισθάνεται ένα παιδί με τη μαμά του. Μπορώ να μιλάω ώρες για εκείνη».