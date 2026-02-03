«Debate» Βενιζέλου - Στυλιανίδη στην Κομοτηνή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η νέα αιχμή του Ευάγγελου Βενιζέλου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αυτή τη φορά και μάλιστα την ίδια ημέρα της νέας κοινής εμφάνισης των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά από την Καλαμάτα δεν πέρασε απαρατήρητη από το Μέγαρο Μαξίμου, που πάντως έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους έναντι του άλλοτε συνοδοιπόρου της Νέας Δημοκρατίας την τριετία 2012 – 2015.

Η απάντηση, ωστόσο, ήλθε από την Κομοτηνή, καθώς χθες το βράδυ ο κ. Βενιζέλος ήταν μαζί με τον Θόδωρο Ρουσσόπουλο ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο «καρφί» του πρώην Αντιπροέδρου της κυβέρνησης ότι της αναθεώρησης του Συντάγματος προηγείται ο σεβασμός του, ο κ. Στυλιανίδης, πρώην Υπουργός των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή και πιθανότατα εισηγητής στην κορυφαία θεσμική διαδικασία απήντησε ότι «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος υπερβαίνουμε όλοι τον εαυτό μας, ξεπερνάμε τις μικροκομματικές διαφορές μας και στρέφουμε το βλέμμα μας στις επόμενες γενιές και όχι στις επόμενες εκλογές».