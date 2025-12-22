ΔΕΔΔΗΕ: 450 εκατ. ευρώ χάνονται από τις ρευματοκλοπές – Αργή αποκλιμάκωση το 2024

Τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ δείχνουν τάσεις αποκλιμάκωσης του φαινομένου των ρευματοκλοπών, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει σημαντικό, με το οικονομικό κόστος για τους συνεπείς καταναλωτές να εκτιμάται στα 450 εκατ. ευρώ, περίπου 60 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό ή επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, οι ρευματοκλοπές αυξήθηκαν από 1,1% την περίοδο 2012-2013 σε 5-6%, λόγω των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών, όπως η οικονομική κρίση, η πανδημία Covid-19 και η ενεργειακή κρίση του 2022.

Οι έξυπνοι μετρητές φέρνουν μικρή ανάσα

Με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, που επιτρέπουν συνεχή παρακολούθηση της κατανάλωσης, το 2024 σημειώθηκε μείωση κατά 9% στις ρευματοκλοπές, ενώ αναμένεται αντίστοιχη αποκλιμάκωση και για το 2025.

Η μείωση αυτή συνεπάγεται εξοικονόμηση 150-200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2024-2025, ή περίπου 10 ευρώ ανά παροχή ετησίως, καθώς το κόστος της κλεμμένης ενέργειας επιμερίζεται στους υπόλοιπους καταναλωτές. Στην βελτίωση των αποτελεσμάτων συμβάλλει επίσης η αύξηση των ελέγχων, που φτάνουν τις 50.000 ανά έτος, μέσω τεχνικών εκτίμησης κινδύνου ή καταγγελιών.

Ο εντοπισμός των ρευματοκλοπών συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που οι καταγγελίες αποδεικνύονται λανθασμένες. Ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει ότι δεν αποκομίζει κέρδος από τα πρόστιμα, τα οποία επιστρέφονται για τη μείωση της επιβάρυνσης των συνεπών καταναλωτών.