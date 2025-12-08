ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε 11 περιοχές της Αττικής την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου - Δείτε αναλυτικά
Σε ποιες περιοχές θα υπάρξουν προβλήματα - Τι κάνουμε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 11 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
- Περιστερίου
- Πετρούπολης
- Ιλίου
- Αθηναίων
- Χαλανδρίου
- Γλυφάδας
- Κρωπίας
- Αχαρνών
- Άνω Λιοσίων
- Λαυρεωτικής
- Ζωγράφου
Δείτε αναλυτικά τα σημεία:
Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
- Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
- Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
- Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
- Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
- Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.