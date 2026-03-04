ΔΕΔΔΗΕ: Σε 11 περιοχές της Αττικής θα γίνουν διακοπές ρεύματος την Τετάρτη 4 Μαρτίου
Διαβάστε τις οδηγίες ώστε να προστατέψετε το σπίτι αλλά και τον εαυτό σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 11 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
- Βιλλίων
- Μοσχάτου
- Αθηναίων
- Αλίμου
- Αγίας Παρασκευής
- Χαλανδρίου
- Ζωγράφου
- Σαρωνικού
- Κρωπίας
- Νικαίας
- Ηλιουπόλεως
Δείτε αναλυτικά τα σημεία:
- Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
- Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
- Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
- Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
- Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.