ΔΕΔΔΗΕ: Σε 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν διακοπές ρεύματος την Πέμπτη 5 Μαρτίου
Διαβάστε τις οδηγίες ώστε να προστατέψετε το σπίτι αλλά και τον εαυτό σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
Δείτε αναλυτικά τα σημεία:
- Δάφνης
- Αλίμου
- Ιλίου
- Κορυδαλλού
- Αθηναίων
- Αγίας Παρασκευής
- Πειραιώς
- Μαρκοπούλου Μεσογαίας
- Σαρωνικού
- Πετρούπολης
- Χολαργού
- Νίκαιας
- Αμαρουσίου
- Αργυρουπόλεως
- Κερατσινίου
- Νέας Χαλκηδόνας
Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
- Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
- Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
- Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
- Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
- Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.