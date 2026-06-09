ΔΕΔΔΗΕ: Σε αυτές τις 9 περιοχές της Αττικής θα γίνουν διακοπές ρεύματος την Τρίτη 9 Ιουνίου

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Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 9 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

Χαϊδαρίου

Πετρούπολης

Αθηναίων

Καλλιθέας

Ζωγράφου

Σαρωνικού

Λαυρεωτικής

Αλίμου

Κηφισιάς

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Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.

Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.

Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.

Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.

Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.

Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.