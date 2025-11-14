Deepfake επίθεση σε Πιερρακάκη: Μήνυση από το υπουργείο για την ψεύτικη διαφήμιση

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερρακάκη , πέρασαν στην αντεπίθεση το πρωί της Παρασκευής, καταθέτοντας έγκληση–μήνυση κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο Facebook.

Αφορμή; Μια ακόμη σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Παραπλανητική διαφήμιση, «ραμμένη» πάνω σε deepfake βίντεο, εμφάνιζε τον Υπουργό να προτρέπει τους πολίτες να ρίξουν τα χρήματά τους σε δήθεν «προγράμματα υψηλής απόδοσης». Ένα κατασκευασμένο αφήγημα χωρίς την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, που αξιοποιεί την ψηφιακή αλλοίωση για να χτίσει εμπιστοσύνη πάνω σε ψευδή πρόσωπα και λόγια.



Το Υπουργείο ενημέρωσε άμεσα τόσο τις εισαγγελικές αρχές όσο και τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενεργοποιώντας όλους τους θεσμικούς μηχανισμούς για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη θωράκιση των πολιτών απέναντι σε ψηφιακές απάτες νέας γενιάς.