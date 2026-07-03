Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η δεξίωση της αμερικανικής πρεσβείας, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμπλήρωση 250 ετών από την ιστορική επέτειο.

Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία υποδέχθηκε εκπροσώπους της πολιτικής, της επιχειρηματικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς και η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα», Μαρία Καρυστιανού.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Χάρης Δούκας με τη σύζυγό του Γεωργία Πολυτάνου, ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκε και η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου.

Η εκδήλωση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Η δεξίωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτικής, της διπλωματίας, των επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης.

Με αφορμή τον εορτασμό, η Αμερικανική Πρεσβεία υπενθύμισε επίσης ότι, λόγω της ομοσπονδιακής αργίας στις ΗΠΑ, η Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στην Αθήνα, καθώς και το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τους καλεσμένους να ανταλλάσσουν ευχές και να δίνουν το «παρών» σε μία από τις σημαντικότερες δεξιώσεις της διπλωματικής κοινότητας στην Ελλάδα.