Δεξίωση της αμερικανικής πρεσβείας: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στο «Νιάρχος»
Πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και γνωστές προσωπικότητες βρέθηκαν στην επίσημη εκδήλωση για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου.
Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η δεξίωση της αμερικανικής πρεσβείας, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμπλήρωση 250 ετών από την ιστορική επέτειο.
Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία υποδέχθηκε εκπροσώπους της πολιτικής, της επιχειρηματικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας.
Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς και η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα», Μαρία Καρυστιανού.
Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Χάρης Δούκας με τη σύζυγό του Γεωργία Πολυτάνου, ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκε και η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου.
Η εκδήλωση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
Η δεξίωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτικής, της διπλωματίας, των επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης.
Με αφορμή τον εορτασμό, η Αμερικανική Πρεσβεία υπενθύμισε επίσης ότι, λόγω της ομοσπονδιακής αργίας στις ΗΠΑ, η Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στην Αθήνα, καθώς και το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τους καλεσμένους να ανταλλάσσουν ευχές και να δίνουν το «παρών» σε μία από τις σημαντικότερες δεξιώσεις της διπλωματικής κοινότητας στην Ελλάδα.