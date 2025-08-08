Δελτίο καιρού με διακοπή για οικογενειακούς λόγους: O μετεωρολόγος που «δίχασε» το διαδίκτυο-Βίντεο

Καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι, προειδοποιήσεις επικινδύνων φαινομένων; Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν τρόμαξε τον μετεωρολόγο Nick Jansen.

Ενώ ο χάρτης πίσω του φλεγόταν με κόκκινες ζώνες κινδύνου, εκείνος αποφάσισε να κάνει το πιο γενναίο πράγμα: Έστειλε μήνυμα στη γυναίκα του. Όχι για ψώνια, όχι για να ρωτήσει τι θα φάνε — αλλά για να σιγουρευτεί ότι αυτή και το παιδί τους ήταν ασφαλείς στο υπόγειο. Το στιγμιότυπο έγινε viral, τα σχόλια στα social πήραν φωτιά και κάποιοι τον αποκάλεσαν και «αντιεπαγγελματία». Εκείνος όμως απάντησε με στόμφο: «Δεν είμαι αντιεπαγγελματίας. Είμαι άνθρωπος!»

Το περιστατικό συνέβη στις 28 Ιουλίου, την ώρα που ένας άλλος συνάδελφός του εξηγούσε το μεταβαλλόμενο σύστημα που πλησίαζε τη νοτιοανατολική Μινεσότα και τη βόρεια Αϊόβα. Καθώς ο συνάδελφός του εξηγούσε τις λεπτομέρειες, ο Nick Jansen έσκυψε ελαφρώς, πήρε το κινητό του και έστειλε ένα σύντομο μήνυμα στην σύζυγο του λέγοντας παράλληλα στην κάμερα: «Συγγνώμη, έπρεπε απλώς να στείλω μήνυμα στη γυναίκα μου. Το μωρό κοιμόταν όλη νύχτα. Οπότε αυτό θα τελειώσει σε αυτό το σημείο» είπε.

«Δεν είμαι αντιεπαγγελματίας, είμαι άνθρωπος»

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral, με αρκετούς στα social media να του «χρεώνουν» αντιεπαγγελματισμό. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν άφησε τα σχόλια να περάσουν έτσι.

Ανέβασε ένα βίντεο στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα και εξήγησε με απλότητα: «Δεν συνηθίζω να δημοσιεύω τέτοια πράγματα, αλλά μετά από σχεδόν 3 ώρες κάλυψης της καταιγίδας τη Δευτέρα το βράδυ, ήθελα να μοιραστώ μια γρήγορη σκέψη. Έλαβα ένα email που μου έλεγε πόσο αντιεπαγγελματίας ήμουν κατά τη διάρκεια της κάλυψης».

Και συνέχισε: «Το παρακάτω ερώτημα μου έκανε πραγματικά εντύπωση: Ότι πρέπει να τηλεφωνήσει στη γυναίκα του για να βεβαιωθεί ότι θα πάει το μωρό σε ασφαλές μέρος; Ίσως κάποιοι το θεωρούν ευγενές ή χαριτωμένο. Εγώ όχι – δημοσίευσα το βίντεο της πράξης που επισυνάπτεται.

Παίρνω πολύ σοβαρά τη δουλειά μου και την ασφάλειά σας. Αλλά είμαι επίσης, σύζυγος και πατέρας. Εν μέσω κακοκαιρίας, αποφάσισα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να βεβαιωθώ ότι η γυναίκα μου και το παιδί μου ήταν ασφαλείς στο υπόγειο. Δεν είμαι αντιεπαγγελματίας, είμαι άνθρωπος. ΠΡΩΤΑ είμαι σύζυγος και πατέρας. Ας προσπαθήσουμε όλοι να δείξουμε ο ένας στον άλλον λίγη περισσότερη κατανόηση και σεβασμό στη ζωή».

Υπήρξαν όμως και εκείνοι που τον στήριξαν ένθερμα, υποστηρίζοντας ότι «θα κάναμε το ίδιο». Σε κάθε περίπτωση ο Nick Jansen που έκανε απλά αυτό που του υπαγόρευσε η καρδιά του, έγινε – χωρίς να το θέλει – το πρόσωπο μιας νέας διαδικτυακής... «καταιγίδας». Όχι για τον καιρό, αλλά για τα όρια ανάμεσα στο επαγγελματικό καθήκον και την οικογενειακή ευθύνη.

Δείτε το βίντεο: