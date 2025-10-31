Δεν μετανιώνει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έκανε έξω φρενών

Την δική του άποψη για τα όσα συνέβησαν μέσα στην εκκλησία ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, όπου επέκρινε την αμφίεση εκπαιδευτικού που εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας με το πουκάμισο έξω από το παντελόνι προσπάθησε να δικαιολογήσει η «πέτρα του σκανδάλου» ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

«Δεν με ενόχλησε το ντύσιμό του. Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του. Μπορεί να πάει ένας καθηγητής στο κέντρο του ναού και να μιλάει με τα πουκάμισα απ’έξω. Το αν είναι με τα πουκάμισα απ’έξω έχει να κάνει με το σπίτι του, με το καφενείο, όχι με την Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια κατάσταση» υποστήριξε ο Δωδώνης Χρυσόστομος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης έδειξε να ενοχλείται στην ερώτηση για ποιον λόγο η Εκκλησία αντιδρά στην αμφίεση των πιστών σαν να έχει δημιουργήσει μια αστυνομία μόδας και υποστήριξε ότι «στην Εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική συμπεριφοράς και ντυσίματος, αλλά άλλο είναι το εκκλησίασμα και άλλο ο ομιλητής. Στον ναό μέσα ήταν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και άνδρες και γυναίκες και κάνουμε υπομονή».

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν μια κακή τροπή, όταν η συζήτηση έφτασε στην προτροπή του μακαριστού Χριστόδουλου προς τους νέους με το περίφημο «ελάτε όπως είστε». Φαίνεται ότι η υπενθύμιση αυτή τον έβγαλε εκτός εαυτού, μιας και Χρυσόστομος και Χριστόδουλος ήταν σφοδροί αντίζηλοι.

Κάπου εκεί οι παρουσιαστές και ο Μητροπολίτης άρχισαν τους παράλληλους μονολόγους με τον Δωδώνης Χρυσόστομο να κλείνει το τηλέφωνο.