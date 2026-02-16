Δένδιας για Καισαριανή: «Οι φωτογραφίες αποτελούν μνημείο και πρέπει να αποδοθούν στη Βουλή»

Την ανάγκη να αποδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή που δόθηκαν στη δημοσιότητα σε δημοπρασία στο eBay, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός σε σχετική ανάρτησή του στο Χ υπογράμμισε ότι οι φωτογραφίες «υπενθυμίζουν τις τραγικές στιγμές που βίωσε ο ελληνικός λαός κατά τη ναζιστική Κατοχή, όπως και την ηρωική του Αντίσταση», ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «αποτελούν μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας. Αποτελούν επίσης κτήμα της ιστορικής μνήμης της Πατρίδας μας και πρέπει να αποδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή υπενθυμίζουν τις τραγικές στιγμές που βίωσε ο ελληνικός λαός κατά τη ναζιστική Κατοχή, όπως και την ηρωική του Αντίσταση.

Αποτελούν μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας. Αποτελούν επίσης κτήμα της ιστορικής μνήμης της Πατρίδας μας και πρέπει να αποδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων.»