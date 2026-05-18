Δεύτερες σκέψεις από Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα

Εντός του επόμενου 10ημέρου αναμένεται να συνεδριάσει η νεοεκλεγείσα από χθες Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδική αποστολή την εκλογή νέου Γραμματέα.

Εξάλλου και με τον πρωθυπουργό να επιμένει πως οι κάλπες θα στηθούν το 2027, η αποστολή του οργανωτικού επικεφαλής του κόμματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς καλείται τους επόμενους μήνες να ευθυγραμμίσει το κυβερνών κόμμα με τις ανάγκες μιας πολύ απαιτητικής προεκλογικής περιόδου.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε ακουστεί εντόνως στο γαλάζιο παρασκήνιο ότι ο επόμενος Γραμματέας θα προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τα ονόματα των Γιώργου Στύλιου, Βασίλη Σπανάκη και Γιάννη Παππά να ακούγονται εντόνως. Ωστόσο και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι επανακάμπτει το σενάριο ο επόμενος Γραμματέας να είναι εξωκοινοβουλευτικός.

Η συγκεκριμένη εκδοχή συζητήθηκε και χθες στο στενό κύκλο των πρωθυπουργικών συνεργατών και φαίνεται πως υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, που σε μία τέτοια περίπτωση θα είχαν ξεκάθαρο προβάδισμα. Επίσης και σύμφωνα με άλλη γραμμή πληροφόρησης δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα να παραμείνει στη συγκεκριμένη θέση ο Στέλιος Κονταδάκης, που εκτελεί αυτή τη στιγμή χρέη Γραμματέα.