Συσπείρωση χωρίς ρήξη: Μετά το Συνέδριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει το νέο πολιτικό τοπίο

Ξεκάθαρες οδηγίες για μία μακρά προεκλογική περίοδο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς Υπουργούς, βουλευτές και πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου τακτικού Συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος.

Επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, παρά την εντεινόμενη σεναριολογία για κάλπες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός επεχείρησε το προηγούμενο τριήμερο να τονώσει το ηθικό του «γαλάζιου» πολιτικού προσωπικού, αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ψήφισαν ΝΔ στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τώρα τηρούν αποστάσεις από την Πειραιώς να εμπιστευθούν ξανά το κυβερνών κόμμα.

Με το βλέμμα στον ταραγμένο διεθνή περίγυρο και με τη φράση η πολιτική σταθερότητα καθίσταται πλέον προτεραιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα ποιος προτιμάτε να σηκώσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, όταν αυτό χτυπήσει στις 3 το πρωί επαναλαμβάνοντας ότι μόνον η κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική ομαλότητα, αλλά και τη συνέχιση της οικονομικής προόδου.

Άλλωστε και έχοντας διαγνώσει ότι οι αποστασιοποιημένοι πρώην ψηφοφόροι του κόμματος επιζητούν βελτίωση της καθημερινότητας τους στα σημαντικά πεδία ενθάρρυνε τα στελέχη του να αποφεύγουν τις κοκορομαχίες και να υιοθετούν τη μετριοπάθεια στις συζητήσεις με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο ίδιος, εξάλλου, έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη 4ετία, την ευημερία, την ασφαλή Ελλάδα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής επιμένοντας ότι ο κύριος αντίπαλος του κόμματος του είναι τα προβλήματα των πολιτών.

Συσπείρωση χωρίς ρήξη

Πάντως, στη λογική αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του, το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση να προσωποποιήσει την επερχόμενη πολιτική μάχη βάζοντας από τη μία πλευρά της ζυγαριάς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την άλλη τους Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Φάμελλο, Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο, καθώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο πρωθυπουργός προηγείται με μεγάλες διαφορές έναντι των διωκτών του. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν απέφυγε να παραδεχθεί λάθη και αστοχίες επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική αποτελεσματικότητα οφείλει να βελτιωθεί.

Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι, που έριξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, επιμένοντας να εκπέμπει ενωτικά μηνύματα με στόχο τη μέγιστη δυνατή επανασυσπείρωση.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Νίκος Δένδιας δεν είχε κρύψει τον έντονο προβληματισμό του για το δημοσκοπικό ποσοστό της ΝΔ, είχε καρφώσει τις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών και είχε προειδοποιήσει ότι εάν δεν εκπληρώσουμε την εντολή των πολιτών να αλλάξουμε τη χώρα, θα αλλάξουν εμάς οι πολίτες. Ούτως ή άλλως, στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων, που θα ενσωματώσει και τα δύο νέα κόμματα, αυτά των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού, που θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως επιφυλάσσουν ανακατατάξεις, ιδίως στο χώρο της αντιπολίτευσης.