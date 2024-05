Οι ραγδαίες αυξήσεις στην τιμή του καφέ βάζουν στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου την επανεξέταση της επαναφοράς του στο συντελεστή ΦΠΑ 24% από 13% στο τέλος Ιουνίου, με ένα από τα σενάρια να προβλέπει τη διατήρηση του μέτρου για ένα ακόμα εξάμηνο έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το κύμα ανατιμήσεων στον καφέ που έχει ξεσπάσει εδώ και μήνες, λόγω της κλιματικής κρίσης και των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ, θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες και ήδη τρέχουν νέες αυξήσεις της τάξης του 15%-20%. Οι ίδιοι παράγοντες καλούν την κυβέρνηση να παρατείνει τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% και να ψαλιδίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επηρεάζει κατά 55% την τελική τιμή για τον καταναλωτή.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται βάζει σε δεύτερες σκέψεις το υπουργείο Οικονομικών, με πηγές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διατήρησης του σημερινού καθεστώτος για το ΦΠΑ στον καφέ σημειώνοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος Ιουνίου. Έτσι αν δεν υπάρξει παρέμβαση, ο συντελεστής ΦΠΑ για τον σερβιριζόμενο καφέ και για κατανάλωση σε «πακέτο» θα ανέβει στο 24% από 13%.

Στα ύψη η τιμή του φρέντο

Οι εκπρόσωποι της αγοράς σημειώνουν ότι η επαναφορά του καφέ στο 24% ΦΠΑ θα οδηγήσει σε πρόσθετη αύξηση 11 μονάδων οι οποίες θα μετακυλιστούν στη λιανική τιμή, πράγμα που θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης με αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο της εστίασης καθώς οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης των αυξήσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές στην αγορά ποικιλίας καφέ Robusta έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 45 ετών και από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάιο έχουν αυξηθεί κατά 50% συμπαρασύροντας προς τα πάνω την τιμή του καφέ Arabica. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με τη νέα αύξηση 20% στην τιμή του καφέ ο φρέντο εσπρέσο (take away) θα πωλείται στα 2,40-2,60 ευρώ από 2-2,20 ευρώ ενώ η τιμή του φρέντο καπουτσίνο (take away) θα ανέβει στα 2,60-2,90 ευρώ από 2,20- 2,40 ευρώ σήμερα

Πάντως, το δημοσιονομικό κόστος για την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στο καφέ δεν είναι απαγορευτικό καθώς, μαζί με τα ταξί -που τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο για διατήρηση του χαμηλού συντελεστή-, ανέρχεται στα 77 εκατ. ευρώ αλλά στίγμα προθέσεων αναμένεται να δώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στην επικείμενη συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης.

Ωστόσο, στο μέτωπο του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν αναμένεται καμία κίνηση από το οικονομικό επιτελείο δεδομένου ότι τυχόν μείωση του θα ανοίξει σημαντική τρύπα στα κρατικά ταμεία και θα θέσει σε κίνδυνο τον δημοσιονομικό στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα στην περιοχή του 2,1% του ΑΕΠ φέτος και στην τήρηση του στρατηγικού κανόνα του νέου Συμφώνου Σταθερότητας, σύμφωνα με τον οποίο αναμένεται να μπει κόφτης 2,6%-3% στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών

Σημειώνεται ότι με βάση τον νόμο, πέραν του καφέ, στις 30 Ιουνίου τελειώνει το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για το κακάο, το τσάι, το χαμομήλι και λοιπά αφεψήματα που σερβίρονται σε καταστήματα εστίασης ή καταναλώνονται σε πακέτο η «στο χέρι»