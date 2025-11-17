Διαδήλωση κατά των νέων αυστηρών μέτρων στα γήπεδα από 8.000 Γερμανούς στην Λειψία

Φορώντας τα διακριτικά τους, παραπάνω από 8.000 οπαδοί όλων των ομάδων συγκεντρώθηκαν στην Λειψία, κάνοντας πορεία για τα νέα αυστηρά μέτρα στα γήπεδα από την κυβέρνηση.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει τις αστυνομικές δυνάμεις χωρίς να ρωτήσει τον εκάστοτε σύλλογο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση των οργανωμένων που όπως ήταν λογικό δεν τους άρεσε καθόλου.

Να προσθέσουμε ότι στην πορεία, πέρα από ομάδες της Μπουντεσλίγκα, συμμετείχαν ομάδες και από την Β' κατηγορία και όλοι μαζί με πανό και συνθήματα βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν.

Οι οπαδοί θεωρούν ότι με αυτά μέτρα χάνεται η ποδοσφαιρική κουλτούρα και εκτός αυτου ότι η “ασφάλεια στα γήπεδα” χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καθιέρωση περισσότερων καταπιεστικών μέτρων στην κοινωνία.