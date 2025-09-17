Διαγωνισμός με ασυνήθιστους όρους στο Δήμο Λουτρακίου για αλσύλιο «φιλέτο» σε γνωστή παραλία

Πολλά ερωτήματα προκαλεί ο νέος διαγωνισμός που ετοιμάζει από τις αρχές του 2025 ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, καθώς οι όροι συμμετοχής που διαμορφώνονται δείχνουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο να προσδίδουν εύνοια σε συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους.



Το συγκεκριμένο ακίνητο, είχε μπει ξανά σε διαγωνισμό το 2023 και πάλι με όρους που θεωρούνταν εξωπραγματικοί για τους περισσότερους απο τους ενδιαφερόμενους και δεν είχε αποτέλεσμα. Πρόκειται για το αλσύλιο «Λίαντρο» στη γνωστή και πανέμορφη παραλία «Πευκάκια» των Αγίων Θεοδώρων , έχει έκταση 45 στρέμματα, εκ των οποίων τα 6,5 θα είναι για δημόσια χρήση.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Δήμος σχεδιάζει να συμπεριλάβει προϋποθέσεις που πιθανώς αποκλείουν ξανά μία μεγάλη πλειοψηφία ενδιαφερομένων κάτι που προκαλεί σε πολλούς σκέψεις και απορίες εάν τελικά σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να «φωτογραφίζει» συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται τα καλοκαίρια στην περιοχή.



Ενδεικτικά, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις προθέσεις είναι να ζητείται ο υποψήφιος ή μέτοχος εταιρείας να διαθέτει τουλάχιστον 25 χρόνια προϋπηρεσίας στην εστίαση, ενώ απαραίτητο κριτήριο να θεωρείται η δραστηριοποίηση σε δύο γεωγραφικές περιοχές, με τη μία υποχρεωτικά στους Αγίους Θεοδώρους.

Παράλληλα, θα τίθενται οικονομικά φίλτρα όπως ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 2-4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη τουλάχιστον 400.000 ευρώ για τρία ή τέσσερα συνεχόμενα έτη.



Αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν συμβαίνουν τα εξής : Εάν θεωρήσει κανείς πιθανώς, λογικό το να έχει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μία δραστηριότητα στην περιοχή ίσως για λόγους πριμοδότησης της εντοπιότητας, γιατί ακριβώς θα πρέπει να έχει δραστηριότητα ανάλογη και σε άλλη γεωγραφική περιοχή;

Και γιατί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 25ετή δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης; Επίσης, αν μία επιχείρηση έχει 20 χρόνια δραστηριότητα είναι άπειρη; Αν, ακόμα, κάποιος ενδιαφερόμενος έχει τζίρο κοντά στα 2 εκατ. ευρώ είναι προβληματική ή μικρή για το συγκεκριμένο ακίνητο;



Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε ελάχιστο ετήσιο τίμημα στα 150.000 ευρώ και πάλι ιδιαίτερα αυστηρούς έως αποτρεπτικούς όρους. Οπότε, δύο χρόνια μετά, το τίμημα για ποιο λόγο πέφτει στο μισό ενώ οι αυστηροί όροι συμμετοχής ενδεχομένως και πάντα σύμφωνα με πληροφορίες παραμένουν οι ίδιοι; Μήπως το πρόβλημα τελικά ήταν το τίμημα και αυτό έπρεπε να πέσει; Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.



Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο Δήμος ζητά την υποβολή φακέλου με κατόψεις, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και τεχνικές προδιαγραφές προκατασκευασμένων κατασκευών. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται υψηλό κόστος και χρόνο προετοιμασίας, αποθαρρύνοντας εξ' αρχής όσους δεν έχουν ήδη έτοιμα σχέδια και μελέτες.



Το προτεινόμενο ελάχιστο ετήσιο τίμημα αγγίζει τις 60.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μοιάζει παράδοξα χαμηλό αν συγκριθεί με γειτονικά καταστήματα περίπου 1.000 τ.μ., τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες και όσους γνωρίζουν την περιοχή νοικιάζονται προς 40.000 – 50.000 ευρώ ετησίως, χωρίς μάλιστα χρήση αιγιαλού, ενώ ο Δήμος εκτιμά ότι για 45 ολόκληρα στρέμματα μπροστά στην παραλία αρκούν τα 60 χιλιάρικα.



Το ζήτημα έχει προκαλέσει ξανά συζητήσεις στην περιοχή και προκαλούνται ερωτήματα για το αν πρόκειται για έναν ανοιχτό και δίκαιο διαγωνισμό ή για μια διαδικασία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα συγκεκριμένων προσώπων ή επιχειρήσεων με τη σφραγίδα του Δήμου. Κάποιοι μιλούν και για ενδιαφερόμενους που υπήρχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό και πιθανούς διεκδικητές στον επόμενο που έρχεται εντός του έτους με απορίες αν κάποιοι μπορεί να έχουν και συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους.

Το παρακολουθώ και θα επανέλθω.