Μήπως τελικά το πόσες θερμίδες καταναλώνουμε είναι πιο σημαντικό από το διάστημα μέσα στο οποίο τις καταναλώνουμε;

Αυτό το ερώτημα θέτει νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Johns Hopkins που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine, αμφισβητώντας έτσι την αποτελεσματικότητα της διαλειμματικής νηστείας, ένα από τα πιο δημοφιλή διατροφικά πρότυπα της τελευταίας περιόδου.

Φωτογραφία: Unsplash

Σημειώνεται ότι η διαλειμματική νηστεία είναι, συνοπτικά, η δίαιτα εκείνη που βασίζεται στον περιορισμό της πρόσληψης τροφής σε συγκεκριμένο διάστημα της ημέρας, συνήθως σε ένα «παράθυρο» διάρκειας 8 έως 12 ωρών.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, που βρίσκεται στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, διεξήγαγαν τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή σε 41 συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με παχυσαρκία και προδιαβήτη.

Τα ασυνήθιστα αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Η μία ακολούθησε ένα σχήμα διαλειμματικής νηστείας, ενός μοτίβου που περιόριζε το φαγητό σε χρονικό παράθυρο 10 ωρών μέσα στην ημέρα, μεταξύ των ωρών 8 π.μ. έως 6 μ.μ., ενώ η άλλη ομάδα ακολούθησε ένα παραδοσιακό διατροφικό μοτίβο γευμάτων από τις 8 π.μ. έως τα μεσάνυχτα.

Φωτογραφία: Unsplash

Κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων της μελέτης, και οι δύο ομάδες κατανάλωναν τον ίδιο αριθμό θερμίδων.

Στόχος των ερευνητών ήταν να συγκρίνουν την απώλεια βάρους των συμμετεχόντων, καθώς και άλλους δείκτες μεταβολικής υγείας.

Σε αντίθεση με τα όσα θα ανέμεναν οι υπέρμαχοι της διαλειμματικής νηστείας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες παρουσίασαν παρόμοια απώλεια βάρους, ανεξάρτητα από το πότε κατανάλωναν τις θερμίδες τους.

«Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που επωφελούνται από το χρόνο περιορισμένης κατανάλωσης τροφής, πιθανότατα τρώνε λιγότερες θερμίδες επειδή το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο τρώνε είναι μικρότερο. Όχι κάτι άλλο», δήλωσε στο NBC News η Nisa Maruthur, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που διεξήγαγε την έρευνα.

«Ίδια απώλεια βάρους»

Τα στοιχεία της μελέτης έδειξαν ότι όταν οι ενήλικες με παχυσαρκία περιορίζουν το διατροφικό τους παράθυρο σε 4 έως 10 ώρες, μειώνουν φυσικά την πρόσληψη θερμίδων κατά περίπου 200 έως 550 θερμίδες την ημέρα και, ως αποτέλεσμα, χάνουν βάρος σε διάστημα από 2 έως 12 μήνες.

Φωτογραφία: Unsplash

Το εάν η διαλειμματική νηστεία προκαλεί απώλεια βάρους, ανεξάρτητα από τις μειώσεις στην πρόσληψη θερμίδων όπως δείχνουν μελέτες που έγιναν σε τρωκτικά, είναι άγνωστο.

Μετά από 12 εβδομάδες που διήρκεσε η έρευνα, και οι δύο ομάδες που συμμετείχαν έχασαν περίπου την ίδια ποσότητα βάρους και δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες διαφορές στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, στην περίμετρο της μέσης, την αρτηριακή πίεση ή τα επίπεδα των λιπιδίων.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν έτσι ότι η διαλειμματική νηστεία δεν είναι απαραίτητα πιο αποτελεσματική από άλλες μορφές δίαιτας, εφόσον η πρόσληψη θερμίδων είναι συνεπής σε κάθε διαφορετικό, διατροφικό μοτίβο.

Ακόμα, όπως αναφέρει ένα συνοδευτικό άρθρο από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, αυτά τα αποτελέσματα έχουν σημαντικές κλινικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, αν και η μελέτη δεν έδειξε κάποια υπεροχή της διαλειμματικής νηστείας ως προς την απώλεια βάρους, μπορεί ωστόσο να είναι πιο εύκολο για ορισμένους ασθενείς να την ακολουθήσουν, επειδή τους επιτρέπει να συνεχίσουν να καταναλώνουν τρόφιμα που τους είναι οικεία, απλώς θα πρέπει να τα καταναλώνουν σε συγκεκριμένο διάστημα της ημέρας.

Η Nisa Maruthur παρουσίασε τα ευρήματα στην εναρκτήρια επιστημονική ολομέλεια «New in Annals of Internal Medicine: Hear it First from the Authors» στη Βοστώνη κατά τη διάρκεια του ετήσιου American College of Physician's Internal Medicine Meeting.