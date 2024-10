Διαλειμματική νηστεία: Πόσο καλή ιδέα είναι να κόψουμε το βραδινό;

Με την διαλειμματική νηστεία να αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές, το βραδινό γεύμα φαίνεται να παραλείπεται από τις διατροφικές συνήθειες πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος που αποκλείει ένα ολόκληρο γεύμα από τη διατροφή.

Τι συμβαίνει όταν παραλείπουμε το βραδινό;

Κάθε φορά που τρώμε ή δεν τρώμε, το σώμα μας αντιδρά με διάφορους τρόπους. Ακόμη και μικρές αλλαγές στις ώρες των γευμάτων μπορούν να επηρεάσουν την όρεξή μας, καθώς επηρεάζουν τους κιρκάδιους ρυθμούς του οργανισμού, δηλαδή τον 24ωρο βιολογικό κύκλο που ρυθμίζει πολλές σωματικές λειτουργίες. Αυτό αναφέρεται σε επιστημονική κριτική που δημοσιεύθηκε το 2021 στο περιοδικό Current Opinion in Biotechnology.

Μακροπρόθεσμα, η τακτική παράλειψη γευμάτων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2023 στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics συνδέει την κατανάλωση μόνο ενός γεύματος την ημέρα με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, ενώ οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η παράλειψη του μεσημεριανού ή του βραδινού γεύματος αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων.

Βραχυπρόθεσμα, η παράλειψη του δείπνου μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, οδηγώντας σε τρέμουλο ή έλλειψη ενέργειας.

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της διαλειμματικής νηστείας και πώς αυτή επηρεάζει την υγεία μας.

