Διαψεύδει την αποχώρησή της από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» η FedEx

Διαψεύδει την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης η FedEx με σχετική ανακοίνωση.

Η πληροφορία ότι η αεροπορική εταιρεία μεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο τέλος Μαΐου είχε προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκλήθηκε στον κλάδο των εκτελωνιστών. Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για διακοπή της παρουσίας της εταιρείας στο αεροδρόμιο, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τις μεταφορές φορτίων, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προϊόντων μέσω Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με επίσημη ανακοίνωσή της, η FedEx διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια αποχώρησης. Όπως επισημαίνει, προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελωνισμού, στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η παρουσία και η λειτουργία της εταιρείας στην πόλη. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τόσο το αεροπορικό όσο και το οδικό δίκτυο της FedEx στη Θεσσαλονίκη θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στις υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες.