«Δικαίωμά μου να συνεχίσω να γελάω με τα σκοτάδια...»

«Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Μεγάλη Βρετανία, το χιούμορ μου είναι βρετανικό».

Τη Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ οι περισσότεροι τη γνωρίσατε από την τελευταία της μακάβρια δήλωση για την έδρα που διεκδικεί στην Ανατολική Αττική - από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη εν προκειμένω.

Γνωρίζοντας κάπως άγαρμπα τον κόσμο του διαδικτύου η κ. Αναστασίου βγήκε στον ΣΚΑΪ, εξήγησε πως προφανώς και ήταν ένα αστείο αυτό που είπε για τον φίλο και συναγωνιστή της Μανώλη Χριστοδουλάκη αλλά εξέφρασε παράπονα για ακρότητες που γράφτηκαν για την ίδια και την εμφάνισή της, μεταξύ άλλων, στο διαδίκτυο.

Σιγά τα νέα θα μου πείτε. Αλλά έτσι είναι τα δημόσια πρόσωπα και αφού η Βάσια Αναστασίου έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Μεγάλη Βρετανία πρέπει λογικά να γνωρίζει τις ακρότητες που γίνονται συχνά - πυκνά από τα Μέσα Ενημέρωσης στο νησί για πρόσωπα με μεγαλύτερο πολιτικό βάρος.

«Δικαιώμά μου να συνεχίσω να γελάω με τα σκοτάδια» είπε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ...