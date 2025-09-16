Δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Luigi Mangione

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε, του 26χρονου που κατηγορείται ότι εκτέλεσε τον περασμένο Δεκέμβριο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της UnitedHealthCare, Μπράιαν Τόμσον, σε κεντρικό δρόμο του Μανχάταν.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο απέρριψε τις δύο κατηγορίες που βαραίνουν τον Μαντζιόνε. Ωστόσο, έκρινε ότι εκείνη για φόνο δευτέρου βαθμού μπορούσε να γίνει δεκτή. Κατά την αγόρευσή του σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν τις κατηγορίες για φόνο που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα.

Γιατί απορρίφθηκαν οι προτάσεις

Στην γραπτή απόφαση, ο Κάρο δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί εναντίον του Μαντζιόνε δεν εμπίπτουν στον ορισμό της τρομοκρατίας βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας.

Αν και οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι επιστολές που έγραψε ο Μαντζιόνε αποδεικνύουν τρομοκρατικό κίνητρο, ο δικαστής δήλωσε ότι δεν αποδεικνύουν ότι ο φερόμενος δολοφόνος σκόπευε να ασκήσει πολιτική πίεση στην κυβέρνηση ή να τρομοκρατήσει τον γενικό πληθυσμό - βασικές διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατίας της Νέας Υόρκης.

«Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος υπέβαλε οποιεσδήποτε απαιτήσεις από την κυβέρνηση ή επεδίωξε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής, πόσο μάλλον ότι το έπραξε μέσω εκφοβισμού ή εξαναγκασμού», έγραψε ο Κάρο στην απόφασή του.

Η κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού που απορρίφθηκε θα επέφερε μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί για φόνο δευτέρου βαθμού, ο Λουίτζι Μαντζιόνε αντιμετωπίζει ελάχιστη ποινή φυλάκισης 15 έως 25 ετών. Ωστόσο σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή η δίκη είναι πολιτειακή. Σε περίπτωση που μεταβεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, ο 26χρονος κινδυνεύει να καταδικαστεί ακόμη και με τη θανατική ποινή.