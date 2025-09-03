Σάλος με τη Shein: Χρησιμοποίησε φωτογραφία του δολοφόνου Mangione για να προωθήσει ρούχα

Σάλος προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εικόνα του Luigi Mangione, βασικό κατηγορούμενο για τον φόνο του διευθύνοντα συμβούλου της UnitedHealthcare, Brian Thompson η οποία εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα της κινέζικης εταιρείας fast fashion Shein.

Ο Mangione, η εικόνα του οποίου αποδείχθηκε ότι είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, πόζαρε χαμογελώντας στον φακό φορώντας ένα λευκό πουκάμισο με λουλούδια και. Η εταιρεία λιανικής έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί πώς η φωτογραφία κατέληξε να λάβει έγκριση για να εκδοθεί.

Shein’s website appears to use Luigi Mangione’s face to model a spring/summer shirt. pic.twitter.com/UPXW8fEPPq — Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2025

Ένας εκπρόσωπος της Shein δήλωσε στο BBC News «Η εν λόγω εικόνα παρασχέθηκε από τρίτο προμηθευτή και αφαιρέθηκε αμέσως μόλις το συνειδητοποιήσαμε. Έχουμε αυστηρά πρότυπα για όλες τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα μας. Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα, ενισχύουμε τις διαδικασίες παρακολούθησης και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά του προμηθευτή σύμφωνα με τις πολιτικές μας».

Πάντως δεν είναι γνωστό ποιος ήταν ο βασικός προμηθευτής του ρούχου ούτε πόσο καιρό ήταν ναρτημένη η φωτογραφία στον ιστότοπο. Παραμένει μάλιστα ασαφές πότε δημιουργήθηκε η εικόνα και από ποιον.

Ο Mangione «εμπνέει» τη μόδα

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι ο Mangione έχει προκαλέσει στην κοινωνία των ΗΠΑ ένα είδος κινήματος υπεράσπισής του με το επιχείρημα ότι το θύμα με τα όσα έκανε ευθύνεται για περισσότερους θανάτους. Μάλιστα, φαίνεται πως εξαπλώνεται στην Ευρώπη και ιδιαίτερα μεταξύ νέων ανθρώπων. Ο 26χρονος εμφανίζεται από τους θαυμαστές και υποστηρικτές του ως «Ρομπέν των Δασών» καθώς μια σειρά από θύματα των ανισοτήτων, θεωρεί τον δολοφόνο, κάτι ως τιμωρό για δικό τους λογαριασμό.

Όμως, από τη στιγμή που συνελήφθη με την κατηγορία για φόνο, δεκάδες είναι τα προϊόντα που έχουν βγει στην αγορά με το πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα λιανικής πώληση Etsy εμφανίστηκαν ρούχα που έφεραν λογότυπο με το όνομά του, ενώ η Amazon αναγκάστηκε να αποσύρει παρόμοια προϊόντα από την ιστοσελίδα της.

Εργαζόμενος στα McDonald's - που φέρεται να τον κατέδωσε - έχει γίνει στόχος διαδικτυακού μίσους, ενώ η ίδια η αλυσίδα εστιατορίων fast food έχει δεχθεί ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) με κακές κριτικές.



Η δίκη του έχει προγραμματιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα με τους δικαστές να ζητούν ακόμη και τη θανατική ποινή.