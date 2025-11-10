Δίκη Λιγνάδη: Νέα αναβολή για τις 5 Ιουνίου

Νέα αναβολή για τις 5 Ιουνίου 2026 δόθηκε στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό, μετά από κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισης.

Οι συνήγοροι του Λιγνάδη επικαλέστηκαν κωλύματα λόγω παράστασής τους σε άλλες δίκες στην Αθήνα και την επαρχία.

Η δίκη -σε δεύτερο βαθμό- είχε πάρει αναβολή για τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Ο ηθοποιός έχει πρωτόδικα καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών για δύο βιασμούς ανηλίκων, ωστόσο το πρωτοδικείο του είχε δώσει αναστολή ως τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ο Λιγνάδης αθωώθηκε από το πρωτόδικο δικαστήριο για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 18χρονου και είναι ελεύθερος με όρους καθώς του είχε δοθεί αναστολή. Για την υπόθεση είχε παραμένει προσωρινά κρατούμενος 17 μήνες.